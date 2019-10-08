Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО

Алексея Бурксера арестовали 7 октября в рамках дела о гибели восьми горняков при аварии на руднике «Мир» в 2017 году. Его тело нашли в СИЗО с признаками суицида

В камере изолятора в Якутии найден мертвым один из содержавшихся там обвиняемых, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ФСИН. Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.

Сообщение об обнаружении тела Бурксера «с признаками суицида» поступило в СК 8 октября. Доследственную проверку поручили отделу по расследованию особо важных дел.

«По данному факту УФСИН России по Республике Саха (Якутия), а также следственными органами проводится проверка. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — заявили в УФСИН.

Бурксер — экс-сотрудник АК «АЛРОСА», накануне его и бывшего и.о. главного инженера рудника «Мир» арестовали по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение крупного ущерба).