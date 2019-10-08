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Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО
Алексея Бурксера арестовали 7 октября в рамках дела о гибели восьми горняков при аварии на руднике «Мир» в 2017 году. Его тело нашли в СИЗО с признаками суицида

В камере изолятора в Якутии найден мертвым один из содержавшихся там обвиняемых, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ФСИН. Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.

Сообщение об обнаружении тела Бурксера «с признаками суицида» поступило в СК 8 октября. Доследственную проверку поручили отделу по расследованию особо важных дел.

«По данному факту УФСИН России по Республике Саха (Якутия), а также следственными органами проводится проверка. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — заявили в УФСИН.

Бурксер — экс-сотрудник АК «АЛРОСА», накануне его и бывшего и.о. главного инженера рудника «Мир» арестовали по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение крупного ущерба).

Бизнес
АЛРОСА отложила восстановление рудника «Мир»

Речь идет об аварии на руднике «Мир» в 2017 году — тогда там произошел прорыв воды, во время которого под землей находился 151 шахтер. 143 из них удалось поднять на поверхность, остальные погибли. По версии следствия, Бурксер и Манн не остановили работу рудника, несмотря на признаки прорыва воды в пределах границ опасных зон.

В ноябре 2017 года Бурксера, а также нескольких руководителей, допустивших нарушения требований безопасности на руднике, уволили из АЛРОСА.

Авторы: Константин Нагаев, Екатерина Костина
Теги: СИЗО, Якутия
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АЛРОСА отложила восстановление рудника «Мир»
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