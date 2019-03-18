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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,51%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Бизнес ,  
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АЛРОСА отложила восстановление рудника «Мир»

Работы по восстановлению рудника «Мир» в Якутии могут начаться не ранее 2024 года, говорится в сообщении на сайте АЛРОСА. Условия, при которых компания готова начать работы, — экономическая целесообразность и подтверждение возможности вести строительство и добычу с обеспечением максимального уровня безопасности.

По оценке компании, в случае, если будет принято решение о целесообразности восстановления рудника, на его строительство понадобится шесть-восемь лет.

В концепции АЛРОСА о дальнейшей судьбе рудника предусмотрена доразведка глубоких горизонтов месторождения с целью подтверждения запасов. Компания планирует завершить работы к 2022 году и выделить на них около 2 млрд руб. После доразведки АЛРОСА намерена заняться бурением контрольно-стволовых скважин для начала подготовки проектной документации на вскрытие месторождения.

Бизнес
АЛРОСА возобновит добычу на руднике «Мир» не ранее 2022 года

В январе прошлого года гендиректор компании Сергей Иванов заявил, что добыча на руднике может возобновиться не ранее 2022 года.

Работа рудника была остановлена летом 2017 года из-за аварии. 4 августа в результате прорыва воды из карьера затопило шахту, где находился 151 рабочий. Большинство из них эвакуировали, но восемь горняков не удалось найти. 26 августа поисково-спасательные работы прекратили из-за угрозы затопления. Рудник был остановлен.​ Комиссия Ростехнадзора оценила экономический ущерб от аварии в 10,2 млрд руб. По данным ведомства, причиной случившегося стали ошибки в проектных решениях и нарушения правил промышленной безопасности.

Теги: АЛРОСА, алмазный рудник
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