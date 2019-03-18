АЛРОСА отложила восстановление рудника «Мир»

Работы по восстановлению рудника «Мир» в Якутии могут начаться не ранее 2024 года, говорится в сообщении на сайте АЛРОСА. Условия, при которых компания готова начать работы, — экономическая целесообразность и подтверждение возможности вести строительство и добычу с обеспечением максимального уровня безопасности.

По оценке компании, в случае, если будет принято решение о целесообразности восстановления рудника, на его строительство понадобится шесть-восемь лет.

В концепции АЛРОСА о дальнейшей судьбе рудника предусмотрена доразведка глубоких горизонтов месторождения с целью подтверждения запасов. Компания планирует завершить работы к 2022 году и выделить на них около 2 млрд руб. После доразведки АЛРОСА намерена заняться бурением контрольно-стволовых скважин для начала подготовки проектной документации на вскрытие месторождения.

В январе прошлого года гендиректор компании Сергей Иванов заявил, что добыча на руднике может возобновиться не ранее 2022 года.