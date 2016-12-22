Из АК «АЛРОСА» уволили ответственных за аварию на руднике «Мир»

Президент АК «АЛРОСА» Сергей Иванов подписал приказ о дисциплинарных взысканиях к руководителям компании, допустившим нарушения требований безопасности, способствовавших аварии на руднике «Мир». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Директор Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОКа) Михаил Лопатинский и главный инженер Александр Кисиличин отстранены от занимаемых должностей с последующим увольнением из компании.

Также предписано рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям начальника подземного рудника «Мир» Алексея Буксера и его главного инженера Сергея Екеля.

Перечень ответственных лиц был расширен до 24 человек. «Остальным ответственным, включая высшее руководство, объявлены выговоры и применены меры материального воздействия», — говорится в сообщении.

В перечень ответственных лиц входят 24 фамилии. В их числе руководители рудника «Мир», Мирнинского ГОКа, института «Якутнипроалмаз» и компании «АЛРОСА».

10 ноября Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на руднике «Мир». По словам главы ведомства Алексея Алешина, основными причинами стали ошибки в проектных решениях и нарушения правил промышленной безопасности. Были установлены 16 должностных лиц, ответственных за аварию. Информация по ним была передана в Следственный комитет. Их фамилии не назывались, однако руководство АК «АЛРОСА» пообещало принять «кадровые решения».

11 ноября компанию покинул глава проектировщика рудника «Якутнипроалмаз», вице-президент АК «АЛРОСА» по инновациям Александр Чаадаев. Ранее он был выведен из состава правления компании.

4 августа в Якутии на руднике «Мир» произошел прорыв воды. В это время под землей находился 151 шахтер. В результате 143 человека удалось поднять на поверхность, остальных так и не нашли. 26 августа из-за угрозы затопления поисково-спасательные работы были прекращены, рудник был остановлен.​