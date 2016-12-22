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Латвия вслед за Нидерландами обвинила российское ГРУ в кибершпионаже
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Латвия вслед за Нидерландами обвинила российское ГРУ в кибершпионаже
Политика, 22:47
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Латвия вслед за Нидерландами обвинила российское ГРУ в кибершпионаже
Спецслужба Латвии на фоне высылки из Нидерландов россиян, обвиняемых в попытках взлома серверов ОЗХО, уверяет, что российское ГРУ шпионило и в латвийском киберпространстве
Фото: saeima.lv

Спецслужба Латвии вслед за инцидентом с высылкой из Нидерландов четырех россиян выступила с обвинениями в адрес российской военной разведки. Бюро по защите Конституции страны заявило, что Главное разведывательное управление (ГРУ, ныне — Главное управление Генштаба) Минобороны России неоднократно проводило атаки и в киберпространстве Латвии.

По данным латвийской спецслужбы, наиболее часто атаки предпринимались против государственных учреждений, в том числе в оборонной сфере, а их целью был шпионаж. Их проводила та же группа хакеров, которая подозревается в попытках взлома компьютеров Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также компьютеров малайзийских властей, которые ведут расследование гибели рейса MH17 в небе над Донбассом, говорится в заявлении латвийской спецслужбы.

Как уверяет ведомство, чаще всего ГРУ использует так называемый фишинговый метод заражения техники шпионскими программами. В частности, злоумышленники отправляют вредоносное сообщение по электронной почте, побуждая получателя открыть сообщение, которое, в свою очередь, заражает компьютер пользователя программой-шпионом. При этом, как уверяет латвийская спецслужба, текст таких писем разрабатывается специально под каждого конкретного получателя, чтобы максимально мотивировать его на открытие таких сообщений.

Так, говорится в заявлении спецслужбы, массовая атака на компьютеры латвийских властей была предпринята в конце 2016 года. Тогда вирус был замаскирован под рождественское поздравление.

МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян
Политика

На прошлой неделе, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила о предотвращении хакерской атаки на компьютеры Организации по запрещению химического оружия, которую планировали четверо россиян. Все они, по утверждению нидерландской стороны, работали в ГРУ. Министр также назвала их имена, даты рождения, были показаны и их паспорта. Все четверо были высланы из Нидерландов еще в апреле.

Российский МИД назвал обвинения со стороны Нидерландов «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией и «антироссийской кампанией шпиономании». Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что высланные по подозрению в попытке взлома ОЗХО были «российскими специалистами», которые находились в «рутинной поездке» и ни от кого не прятались.

Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

В частности, специалисты должны были провести анализ «защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», пояснили позднее в российском внешнеполитическом ведомстве.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Латвия , кибератаки , Нидерланды
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