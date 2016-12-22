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Браудер заявил об обращении Путина «не к тому политику» по его допросу
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Браудер заявил об обращении Путина «не к тому политику» по его допросу
Политика, 06:13
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Браудер заявил об обращении Путина «не к тому политику» по его допросу
Основателя Hermitage Capital глава России на встрече с Трампом упомянул как одного из американцев, которых хотят допросить в Москве. Браудер на это напомнил Путину, что он уже 29 лет является гражданином не США, а Великобритании
Уильям Браудер (Фото: Francisco Seco / AP)

Основатель британского фонда Hermitage Capital, финансист и инвестор Уильям Браудер, заочно приговоренный в России к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов, заявил о том, что, если российские власти хотят его допросить, президент России Владимир Путин, который упомянул его на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, обратился по этому поводу «не к тому главе государства».

В интервью радиостанции NPR Браудер напомнил, что, несмотря на то, что у него американский акцент, и он родился в Америке, он 29 лет назад иммигрировал в Великобританию, в Лондон. «С тех пор я живу там и стал британским гражданином. Я не гражданин США», — подчеркнул Браудер, заметив, что, «если Путин действительно хочет завладеть им, чтобы провести все эти допросы, о которых он говорит, то фактически [президент России] обратился не к тому главе государства».

«Он должен был бы попросить об этом [британского премьер-министра] Терезу Мэй», — сказал основатель Hermitage Capital, подчеркнув, что она в свою очередь, «скорее всего, также имеет для Путина несколько слов относительно нервно-паралитического вещества «Новичок» (с начала года им в Великобритании, по данным Лондона, было отравлено пять человек — бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, британцы Чарли Роули и Дон Стерджес, а также полицейский, который осматривал место происшествия в Эймсбери).

Правительство России, как отметил Браудер в интервью CNN, уже предпринимало ряд мер против него. «Они [российские власти] пытались убить меня, похитить меня», — рассказал основатель фонда, заметив также, что Сергей Магнитский, по его мнению, умер в ужасных страданиях только потому, что помогал ему.

Трамп отказал Путину в допросе американцев
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Ранее, 16 июля, во время пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки Путин назвал Браудера в числе американцев, которых хотели бы допросить в России (так политик отреагировал на вопросы журналистов о возможности допросить в США 12 сотрудников российской разведки, которых Вашингтон обвинил во вмешательстве в выборы). Все допросы должны быть взаимными, отметил Путин. Браудер и его деловые ​ партнеры, как указал тогда на брифинге президент, незаконно заработали в России более $1,5 млрд.

В прошлом году московский Тверской суд признал основателя фонда Hermitage Capital виновным в неуплате налогов на 4 млрд руб. ​Партнера Браудера Ивана Черкасова суд тогда заочно приговорил к восьми годам заключения по этому производству.

Однако это был уже не первый раз, когда Браудера заочно осудили в России: в 2013 году его приговорили его к девяти годам колонии по делу о финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. В рамках этого производства в 2008 году арестовали аудитора фонда Hermitage Capital, юриста Сергея Магнитского. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина». Браудер после этого начал международную кампанию, направленную на то, чтобы найти виновных в его смерти. В конце концов финансист пришел к выводу, что преследование Магнитского было связано с тем, что он раскрыл схему вывода средств из России.​ ​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Уильям Браудер , Владимир Путин , Дональд Трамп , Хельсинки
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