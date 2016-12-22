Порошенко в эфире CNN рассказал о своей благодарности Путину

Во время беседы с ведущим телеканала CNN Петр Порошенко нашел повод для того, чтобы выразить благодарность Владимиру Путину. По мнению украинского президента, именно политика Кремля вынудила Украину к евроинтеграции

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко во время интервью CNN выразил благодарность российскому президенту за то, что тот «сделал Украину более европейской страной». При этом он подчеркнул, что Киев «никогда не вернется в Российскую империю».

«В 2013 году число украинцев, поддерживавших евроатлантическую интеграцию, вхождение в НАТО, было 16%. Сейчас их более 54%. Кто добился этого? Путин. В 2013 году число украинцев, поддерживавших украинскую интеграцию было 33%. Сейчас — 74%. Кто это сделал? Путин», — рассказал украинский президент.

«Так что, спасибо, господин Путин, за то что вы сделали мою страну намного более европейской, в большей степени готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», — добавил Порошенко, отметив, что Украина «никогда не вернется в Российскую империю».

В мае 2017 года Петр Порошенко, комментируя решение Совета ЕС поддержать безвизовый режим с Украиной, навал его «разводом» с Россией. «Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать», — сказал украинский президент.

Согласно оценкам украинской социологической группы «Рейтинг», пророссийские взгляды, как свидетельствуют опросы, сохранились к настоящему моменту у 16% населения Украины. «Кандидат с пророссийскими взглядами не имеет шанса выиграть президентские выборы в нынешней Украине, на нынешней ее территории. А значит, все кандидаты, которые будут претендовать на победу, все они будут проевропейскими», — комментировал глава группы Алексей Антипович результаты опросов.