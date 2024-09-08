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Единый день голосования ,  
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Депутаты ХМАО избрали губернатора

Депутаты ХМАО избрали губернатором Руслана Кухарука
Сюжет
Единый день голосования
Путин внес на рассмотрение в местную думу три кандидатуры на пост губернатора, в том числе Кухарука. С 30 мая он занимал пост врио главы региона. За него проголосовали большинство — 33 депутата
Руслан Кухарук
Руслан Кухарук (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры избрали губернатором Руслана Кухарука, сообщает пресс-служба правительства Югры. С 30 мая он занимал пост врио главы региона.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в местную думу три кандидатуры на пост губернатора — Кухарука, руководителя фракции КПРФ Алексея Савинцева и руководителя фракции «Справедливой России — Патриоты — За правду», генерального директора ООО «Югранефтегазразведка» Михаила Сердюка. По результатам тайного голосования главой региона был избран Кухарук. За него проголосовали 33 депутата, еще три человека отдали голоса за Савинцева, уточняет Ugra-News.ru.

Инаугурация губернатора состоится в этот же день.

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«Благодарю вас за поддержку моей кандидатуры и оказанное доверие. Сегодня в моем выступлении и выступлениях других кандидатов поднимались вопросы, которые волнуют жителей Югры, предлагались пути их решения, звучали стратегические планы по развитию нашего региона. Считаю, что многими позициями нужно руководствоваться при управлении округом», — заявил Кухарук.

Он отметил, что перед регионом стоят «масштабные и серьезные» задачи, и выразил уверенность, что «их решение, преодоление вызовов и движение региона вперед возможно, только работая в одной команде, работая для людей».

Среди задач он перечислил переселение из аварийного жилья, создание объектов комфортной городской среды, повышение транспортной доступности, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры, воспроизводство ресурсной базы, развитие обрабатывающей промышленности. «На этом строю свою работу! Готов работать для людей, готов служить Югре!» — пообещал Кухарук.

С 2018 года Кухарук занимал должность сначала врио главы администрации Тюмени, потом был избран на пост главы города. В 2023 году его переизбрали.

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Елена Чернышова
Руслан Кухарук ХМАО Единый день голосования выборы губернатора
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