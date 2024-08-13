Путин внес в парламент Югры список кандидатов на пост губернатора
Российский президент Владимир Путин внес в Думу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры кандидатов для избрания на должность губернатора, сообщает пресс-служба ведомства. Выборы главы региона пройдут 8 сентября 2024 года.
В списке значатся:
- Руслан Кухарук — врио губернатора Югры;
- Алексей Савинцев — депутат Думы автономного округа;
- Михаил Сердюк — депутат Думы автономного округа и гендиректор компании «Югранефтеразведка».
На 8 сентября 2024 года в России назначен Единый день голосования на выборах. В этот день в 83 регионах страны пройдут около 4 тыс. избирательных кампаний, сообщила в мае председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, на сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав российских регионов.
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