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Путин внес в парламент Югры список кандидатов на пост губернатора

Руслан Кухарук
Алексей Савинцев
Михаил Сердюк
Руслан Кухарук
Алексей Савинцев
Михаил Сердюк
Руслан Кухарук
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)
Алексей Савинцев
(Фото: dumahmao.ru)
Михаил Сердюк
(Фото: dumahmao.ru)

Российский президент Владимир Путин внес в Думу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры кандидатов для избрания на должность губернатора, сообщает пресс-служба ведомства. Выборы главы региона пройдут 8 сентября 2024 года.

В списке значатся:

  • Руслан Кухарук — врио губернатора Югры;
  • Алексей Савинцев — депутат Думы автономного округа;
  • Михаил Сердюк — депутат Думы автономного округа и гендиректор компании «Югранефтеразведка».

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

На 8 сентября 2024 года в России назначен Единый день голосования на выборах. В этот день в 83 регионах страны пройдут около 4 тыс. избирательных кампаний, сообщила в мае председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, на сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав российских регионов.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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