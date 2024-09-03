В Венесуэле потребовали арестовать оппонента Мадуро на выборах президента

Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, занявшего второе место на выборах президента страны в июле этого года. Оппозиционера подозревают в том числе в создании преступного сообщества

Эдмундо Гонсалес (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с требованием арестовать бывшего кандидата в президенты, оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, следует из документа, опубликованного в соцсети X.

Ордер на арест прокуратура потребовала на основании того, что Гонсалес подозревается в нескольких преступлениях, в частности: в подделке документов, подстрекательстве к неповиновению закону, сговоре, саботаже в ущерб компьютерным системам, создании преступного сообщества.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Победу на них одержал Николас Мадуро, который правит в стране с 2013 года. Его главным конкурентом был Эдмундо Гонсалес, после подведения итогов голосования, согласно которым Мадуро получил более 50% голосов, венесуэльская оппозиция признала президентом страны именно Гонсалеса. После объявления о победе Мадуро в Венесуэле начались протесты, а глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота.

Критически итоги выборов восприняли и в ряде других стран Латинской Америки. Внешнеполитические ведомства Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, как проходили выборы. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает победу Мадуро. В ответ Венесуэла отозвала своих дипломатов из нескольких латиноамериканских государств.