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Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО

В Забайкалье заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника СВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

В Забайкалье Нерчинско-Заводской районный суд заочно арестовал 43-летнего Ивана Зырянова, третьего обвиняемого в избиении участника военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе краевого суда. Мужчина объявлен в межгосударственный розыск.

«Зырянов холост, ранее не судим, нигде на работает, проживал с матерью в селе Нерчинский Завод», — говорится в сообщении. Двух других подозреваемых уже задержали и арестовали на два месяца, до 5 октября.

Всех троих обвиняют в дискредитации российской армии (ч. 2 ст. 208.3 УК, максимальное наказанием — до 15 лет лишения свободы). Кроме того, в отношении них расследуются уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК) и об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). По первой обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы, по второй — до двух.

Участника военной операции избили 5 августа после конфликта в одном из кафе в Забайкальском крае. По словам пострадавшего, к нему проявляли агрессию, но компания, в которой находился мужчина, пыталась избежать конфликта и покинула заведение. Зачинщики драки последовали за ней и избили мужчину.

В региональном МВД уточнили, что участника СВО не только избили, но и повредили его автомобиль. Источник «МК Чита» рассказал, что в пострадавшей компании были два участника военной операции, имеющие ранения, которые ограничивают возможности передвигаться.

По данным телеграм-канала Mash, конфликт произошел из-за того, что нападавшие хотели снять награды с солдат.

Теги
Забайкалье избиение суд розыск спецоперация
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