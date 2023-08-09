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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод

ФСБ: в Крыму задержан диверсант, подорвавший газопровод
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму диверсанта, совершившего подрыв газопровода по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил ЦОС российской спецслужбы.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали россиянина 1980 года рождения в июне прошлого года, когда он был в Павлограде Днепропетровской области. Мужчина прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего его направили в Крым, где 23 июня он подорвал газопровод в поселке Кореиз.

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