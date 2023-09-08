Выборы-2023. Главное

В каких регионах доступно электронное голосование, где и кого выбирают, что изменилось в избирательном процессе и главные новости трехдневных выборов - в материале РБК

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В России стартовал первый из трех дней голосования на выборах-2023. Избирательные кампании различного уровня пройдут в 85 регионах. Первыми открылись участки на Камчатке, где проходят 13 кампаний на уровне сельских поселений, а также на Чукотке, где выбирают губернатора и муниципальные власти. Все, что нужно знать о выборах-2023, — в материале РБК.

Где и какого уровня выборы пройдут в России

В этом году в России пройдут выборы глав регионов, депутатов региональных заксов и местных парламентов региональных центров, довыборы в Госдуму, а также кампании муниципального уровня. Так, губернаторов будут избирать в 21 субъекте, в том числе в Хакасии, Красноярском крае, Приморском крае, Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Самарской областях, кроме того, в Москве выберут мэра. В регионах, где пройдут прямые выборы глав, все действующие губернаторы или врио приняли решение баллотироваться.

Еще в пяти регионах — ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — пройдут непрямые выборы высшего должностного лица, то есть его изберут депутаты регионального парламента из кандидатур, утвержденных президентом.

Депутатов региональных законодательных собраний избирают в 20 регионах, в том числе в Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Смоленской областях, а также в четырех новых регионах.

В одномандатных округах четырех субъектов пройдут довыборы в Госдуму — депутатов изберут в Карачаево-Черкессии, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области. Мандаты освободились после того, как в апреле и мае скончались три депутата (Николай Борцов, Джашарбек Узденов и Виктор Зубарев), а Алексей Черняк год назад отказался от мандата (все избирались от «Единой России»).

В региональных столицах, в том числе в Майкопе (Адыгея), Якутске (Якутия), Абакане (Хакасия), Красноярске (Красноярский край), Белгороде (Белгородская область), Волгограде (Волгоградская область), Екатеринбурге (Свердловская область), а также в Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе, выбирают гордумы.

Всего на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули около 85 тыс. человек, из них этап регистрации прошли 81,3 тыс. человек. Более 70 тыс. выдвинулись от 20 политических партий, более 10 тыс. зарегистрированных кандидатов — самовыдвиженцы. При этом впервые с 2017 года среди самовыдвиженцев нет ни одного кандидата в губернаторы.

В выборах в новых регионах участвуют только кандидаты от «думской пятерки»: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей».

Расширение ДЭГ

В этом году существенно выросло число регионов, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Если на выборах-2022 технология использовалась в восьми регионах (включая Москву), то в этом году дистанционно смогут проголосовать жители 25 регионов (включая Москву), потенциально это более 22 млн избирателей. Электронное голосование охватит 381 избирательную кампанию. Всего заявки на проведение дистанционного голосования подали более 30 регионов.

В каких регионах в этом году будет доступно ДЭГ На территории всего региона : Чувашия, Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Воронежская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ. В рамках отдельных кампаний : Карелия, Камчатский край, Пермский край, Белгородская область, Калининградская область, Курская область, Оренбургская область, Свердловская область, Тульская область, Челябинская область.

Дистанционное голосование осуществляется на региональной платформе ДЭГ (портал vybory.gov.ru), в Москве — через собственную региональную платформу (голосование проходит на сайте elec.mos.ru).

В этом году результаты ДЭГ будут оглашаться по каждому региону после завершения голосования. Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов обещал, что организаторы будут стараться тратить на процедуру подведения результатов не более двух часов. За это время нужно будет выгрузить списки избирателей, собрать ключ расшифровки, загрузить его в систему.

Что еще изменилось на выборах в этом году

В этом году реализуются два пилотных проекта: «Мобильная УИК» и «Стоп дубль». Приложение «Мобильная УИК» создано для членов избирательных комиссий, которые проводят подомовые обходы и информируют граждан о выборах. «Наши комиссии и раньше осуществляли такие подомовые обходы для уточнения данных, давали консультации, но все это делалось исключительно вручную, используя бумажные носители. А сейчас новый цифровой сервис ускоряет и облегчает работу членам УИК, позволяет своевременно доводить всю необходимую информацию о выборах, сроках голосования, возможных формах, кандидатах и партиях до избирателей, уточнять списки избирателей и так далее», — поясняла председатель ЦИК Элла Памфилова.

Проект «Стоп дубль», который должен проверять избирателей и предотвращать многократное голосование, уже запускался в 2021 году, однако к этим выборам система, по словам главы ЦИК, была «принципиально доработана». Изначально пилот планировалось запустить только в четырех регионах, где идут довыборы в Госдуму, однако позже географию расширили на 31 субъект.

Нововведением в этом году также стала возможность проводить выборы на территориях, где введено военное положение. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в мае. Решение о проведении выборов ЦИК принимает после консультаций с Минобороны и ФСБ. Сейчас военное положение действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, теперь можно создавать экстерриториальные участки, а также голосовать в СИЗО, если заключенный под стражу находится за пределами своего избирательного округа.

Помимо этого, доверенные лица кандидатов теперь утрачивают этот статус после окончания агитационного периода, а представителями СМИ на участках могут быть только журналисты с постоянным трудовым договором, заключенным не менее чем за два месяца до назначения выборов. Наблюдателям и журналистам на избирательном участке теперь должно быть определено специальное место, ранее законодательство не содержало оговорки о местах.

Также в этом году были формально упразднены открепительные удостоверения. Памфилова называла их «анахронизмом, который мы уже несколько лет не применяем».