В польском сейме пригрозили предъявить Чехии территориальные претензии
Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии к Чехии, потребовав у нее 368 га в рамках компенсации за невыгодную демаркацию польско-чехословацкой границы в 1950-х годах, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на письмо депутата правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Краевского.
«С 1992 года делом занималась Польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 году правительство Чехии даже предложило финансовую компенсацию. <...> Я считаю, что это [предъявление территориальных претензий] правильно», — сообщил изданию депутат.
Однако депутат от партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт раскритиковал эту инициативу. «Положение, в котором оказались и Европа, и мир из-за конфликта на Украине, не подходит для решения спорных вопросов с соседями», — отметил политик.
В ответ Краевский заявил, что «никогда не будет подходящего времени для принудительного исполнения требований».
Речь идет о компенсации за демаркацию польско-чехословацкой границы в 1958 году. После подписания соглашения об окончании пограничных споров между Польшей и ЧССР Чехословакия получила 1205,90 га, а Польша — 837,46 га
1 сентября глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении Польши потребовать у Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб во Второй мировой войне. Он выразил мнение, что указанная сумма «полностью приемлема» для экономики Германии и «никоим образом не обременит» ее. Качиньский также пояснил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан».
В 2017 году специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила нанесенный Германией за годы Второй мировой войны ущерб в $48,8 млрд. В следующем году требуемую сумму увеличили до $850 млрд, а затем снизили до $543 млрд. В итоге польские власти решили пересчитать сумму репараций «по новой технологии».
Хотя немецкие власти признают ответственность страны за совершенное во Вторую мировую войну, они неоднократно отказывали Польше, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года. В документе заявлено, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991 году Берлин выплатил Польше еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.