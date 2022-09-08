Хуснуллин предложил продлить трассу М-12 до Монголии, Китая и КНДР

Протяженность этой трассы может составить 12 тыс. км, ее необходимо увязать с логистическими центрами, портами и другими видами транспорта. Вице-премьер также предложил дать дороге до Северной Кореи название «Евразия»

Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Федеральную трассу М-12 Москва — Казань необходимо продлить до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и КНДР, предложил на церемонии открытия участка автомагистрали вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«После Екатеринбурга мы видим завершение работ по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерову. Обход Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту работу расширением дороги на Владивосток и обходной дороги вокруг Владивостока», — пояснил Хуснуллин во время доклада президенту Владимиру Путину.

Он также предложил создать несколько прямых выходов на КНДР, Китай и Монголию, а саму трассу назвать «Евразия».

Вице-премьер пояснил, что будущую магистраль предполагаемой протяженностью 12 тыс. км необходимо увязать с логистическими центрами, портами и другими видами транспорта. «Кроме того, предлагаем увязать обязательно дорожную сеть с развитием железной дороги и погранпереходами», — резюмировал он.

Сегодня президент дал старт автомобильному движению по 23-километровому участку магистрали М-12 и по М-5 после реконструкции, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Все три трассы встроены в общий транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени.



Полностью движение по трассе М-12 Москва — Казань планируется запустить к 2024 году. До конца 2022 года могут досрочно ввести в эксплуатацию 95 км дороги, это будет участок от ЦКАД до Владимира с транспортным обходом города, говорил в интервью РБК Хуснуллин. «Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150. Пока мы базово делаем 120–140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч», — утверждал он.

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В апреле 2022 года Хуснуллин заявил, что общая стоимость строительства трассы составит более 800 млрд руб. Предполагается, что по завершении строительства можно будет доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов.