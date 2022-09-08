Дегтярев заявил, что не может поехать на Украину добровольцем из-за брони

Михаил Дегтярев заявил, что хотел бы принять участие в боевых действиях, но сделать этого не может из-за должности губернатора

Михаил Дегтярев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев хотел бы поехать на Украину, чтобы принять участие в военных действиях в качестве добровольца. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума.

Он сообщил, что в Хабаровском крае формируются два контрактных батальона для участия в военной операции. «Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята», — сказал Дегтярев.

«Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу», — сказал глава региона.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Заявленной целью стала защита населения Донбасса, а также «денацификация» и «демилитаризация» соседней страны. Киев не раз отвергал поддержку нацизма и планы по наступлению на Донбасс. Из-за военной операции украинские власти ввели военное положение. Позже представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В Донбасс приезжали секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, первый замруководителя администрации президента России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.