Дегтярев заявил, что не может поехать на Украину добровольцем из-за брони

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 12:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:24
Аксенов назвал логичным присоединение республик Донбасса без референдумов Политика, 12:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:20
В харьковской администрации сообщили о попытке ВСУ окружить Балаклею Политика, 12:18
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 12:12
В Кремле сообщили о просмотре гостиниц в Индонезии для участия в G20 Политика, 12:01
В Госдуме предложили раскрыть рейтинговым агентствам отчетность компаний Инвестиции, 12:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как родители мешают детям найти работу по душе и можно ли все исправить Pro, 11:57
Мантуров заверил, что в России можно будет купить iPhone 14 Технологии и медиа, 11:51
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 11:49
Новые модели Lada, закупки для «Яндекса»: полное интервью главы АвтоВАЗа Бизнес, 11:44
Британка решила не увольнять российского тренера после провала на US Open Спорт, 11:39
Сотрудника посольства Румынии объявили персоной нон грата в России Политика, 11:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Дегтярев заявил, что не может поехать на Украину добровольцем из-за брони

Михаил Дегтярев заявил, что хотел бы принять участие в боевых действиях, но сделать этого не может из-за должности губернатора
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев хотел бы поехать на Украину, чтобы принять участие в военных действиях в качестве добровольца. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума.

Он сообщил, что в Хабаровском крае формируются два контрактных батальона для участия в военной операции. «Мы ими гордимся, благодарим. Молодцы ребята», — сказал Дегтярев.

«Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу», — сказал глава региона.

Власти Приморья соберут отряд добровольцев «Тигр» для отправки на Украину
Политика
Фото:kozhemiakoofficial / Telegram

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Заявленной целью стала защита населения Донбасса, а также «денацификация» и «демилитаризация» соседней страны. Киев не раз отвергал поддержку нацизма и планы по наступлению на Донбасс. Из-за военной операции украинские власти ввели военное положение. Позже представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В Донбасс приезжали секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, первый замруководителя администрации президента России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кто и как набирает добровольцев на военную спецоперацию на Украине
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Какая сумма потребуется для запуска магазина на Ozon с нуля
Инструкции
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Авторы
Теги
Жанна Антохина
Михаил Дегтярев Хабаровский край Военная операция на Украине добровольцы
Материалы по теме
Кто и как набирает добровольцев на военную спецоперацию на Украине
Политика
Глава Крыма сообщил об отправке 1200 добровольцев на Украину
Политика
Чем запомнился Рогозин на посту главы «Роскосмоса». Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter