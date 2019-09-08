В ЦИК заявили о хакерских атаках накануне выборов

Хакеры пытались атаковать сайт ЦИК 7 сентября, однако успеха не добились, сообщили в Центризбиркоме. Кибератаки в единый день голосования там назвали «традиционными»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Портал Центральной избирательной комиссии перед единым днем голосования в России подвергся кибератакам. Попытки хакеров нарушить его работу не увенчались успехом, заверил член ЦИК Антон Лопатин, передает «РИА Новости».

«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные. Все отбиваем», — сказал он. Лопатин заверил, что работа портала ведется в «штатном режиме». «Атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена», — подчеркнул он.

Утром 8 сентября в работе системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму произошел сбой. Зависание системы в департаменте информационных технологий Москвы объяснили сбоем работы оборудования для шифрования данных. Решить проблему чиновники пообещали с помощью «переезда на другое оборудование». Система электронного голосования в Москве тестировалась в июле, и тогда ей удалось выдержать хакерскую атаку.

В июне во время прямой линии в президентом Владимиром Путиным «Ростелеком» и ФСБ фиксировали атаки на ресурсы, обеспечивающие трансляцию программы. Замначальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Николай Мурашов заявил о пяти случаях хакерских атак. Одна из них была нацелена непосредственно на ресурсы ВГТРК.

В середине августа кибератаки на государственные ресурсы фиксировали власти Крыма. Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы. Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма и ГУП РК «Крымтехнологии» отчитались о предотвращении негативных последствий для сервисов.