СМИ узнали о новой попытке демократов запустить импичмент Трампа

Демократы должны определить, как будет проводиться расследование, необходимое чтобы начать процедуру импичмента. Соответствующее голосование пройдет в комитете палаты представителей на следующей неделе, выяснили Reuters и Politico

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Возглавляемый демократами комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства на следующей неделе проведет голосование, чтобы определить, как будет вестись расследование о возможных нарушениях со стороны президента США Дональда Трампа, пишут Reuters и Politico со ссылкой на источники. По итогам расследования, комитет должен рекомендовать палате представителей — начинать или не начинать процедуру импичмента.

Ожидается, что проект соответствующей резолюции опубликуют в понедельник, 9 сентября, а само голосование в комитете пройдет в среду, 11 сентября. По словам собеседников Politico, конгрессмены могут запросить доступ к юристам Трампа или потребовать больше времени для опроса свидетелей.

По данным Politico, вопрос обсуждался демократами из комитета на конференции в пятницу, 7 сентября, конгрессмены надеются, что четкое выражение из запросов усилит их рычаги для получения показаний свидетелей.

Нынешний подход комитета к процедуре импичмента неоднократно критиковали республиканцы, которым не нравится, что демократы действуют не так, как было в ситуации с Ричардом Никсоном или Биллом Клинтоном — в этих случаях расследование утверждала вся палата представителей, а не отдельный комитет.