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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ узнали о новой попытке демократов запустить импичмент Трампа
Демократы должны определить, как будет проводиться расследование, необходимое чтобы начать процедуру импичмента. Соответствующее голосование пройдет в комитете палаты представителей на следующей неделе, выяснили Reuters и Politico
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Возглавляемый демократами комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства на следующей неделе проведет голосование, чтобы определить, как будет вестись расследование о возможных нарушениях со стороны президента США Дональда Трампа, пишут Reuters и Politico со ссылкой на источники. По итогам расследования, комитет должен рекомендовать палате представителей — начинать или не начинать процедуру импичмента.

Ожидается, что проект соответствующей резолюции опубликуют в понедельник, 9 сентября, а само голосование в комитете пройдет в среду, 11 сентября. По словам собеседников Politico, конгрессмены могут запросить доступ к юристам Трампа или потребовать больше времени для опроса свидетелей.

По данным Politico, вопрос обсуждался демократами из комитета на конференции в пятницу, 7 сентября, конгрессмены надеются, что четкое выражение из запросов усилит их рычаги для получения показаний свидетелей.

Нынешний подход комитета к процедуре импичмента неоднократно критиковали республиканцы, которым не нравится, что демократы действуют не так, как было в ситуации с Ричардом Никсоном или Биллом Клинтоном — в этих случаях расследование утверждала вся палата представителей, а не отдельный комитет.

Политика
Большинство демократов палаты представителей поддержали импичмент Трампа

В середине июля резолюцию об импичменте вынес на голосование палаты представителей демократ Элон Грин. Он обвинил Трампа в расизме и женоненавистничестве после того, как президент предложил «прогрессивным» женщинам-конгрессменам из Демократической партии вернуться в «разрушенные и заполоненные преступностью места, из которых они приехали», а не говорить американцам, как нужно управлять правительством.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в ксенофобии и посоветовала ему работать с законодателями над более гуманной иммиграционной политикой. Грин требовал отстранить «президента-расиста», но его резолюцию поддержали только 95 конгрессменов, еще 332 проголосовали против.

Политика
Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа

По американскому законодательству палата представителей может инициировать процедуру импичмента, если президент нарушил конституцию. В случае, если резолюцию об импичменте одобрят 226 конгрессменов, ее направляют в сенат. После расследования и выслушивания показаний всех заинтересованных сторон сенаторы голосуют за окончательное решение — поддержать импичмент должны две трети от списочного состава. За всю историю США, сенат не отрешил от должности ни одного президента, хотя было три такие попытки — в отношении Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, импичмент
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Большинство демократов палаты представителей поддержали импичмент Трампа
Политика
Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа
Политика
Демократы в конгрессе допустили начало процедуры импичмента Трампа
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