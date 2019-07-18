Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа

Против резолюции проголосовали 332 конгрессмена, 95 поддержали ее. Процедуру импичмента предлагал начать конгрессмен-демократ, который обвинил Трампа в расизме и женоненавистничестве

Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. Трансляция голосования велась на телеканале C-Span.

Против инициативы проголосовали 332 конгрессмена, 95 поддержали ее, еще 1 воздержался. Резолюция была предложена демократом Элоном Грином, который обвинял Трампа в расизме и женоненавистничестве. «Осудить президента-расиста недостаточно, мы должны подвергнуть его импичменту», — указывал он.

Трамп, комментируя в Twitter блокировку резолюции, назвал ее нелепой. «Это, возможно, самый нелепый и трудоемкий проект, c которым мне когда-либо приходилось работать», — написал он. Глава государства также заявил, что такое не должно повториться с другим президентом США.

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