Большинство демократов палаты представителей поддержали импичмент Трампа

Число сторонников импичмента среди членов Демократической партии увеличилось. Теперь таких взглядов придерживаются больше половины демократов в палате представителей

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

За импичмент президента США Дональда Трампа выступают 118 из 235 конгрессменов-демократов в палате представителей (всего в ней 435 человек), сообщает CNN со ссылкой на собственные подсчеты. Об этом также пишет The Washington Post.

118-м демократом, кто поддержал импичмент, стал конгрессмен Салуд Карбахал из Калифорнии. По его словам, действиям Трампа за последние несколько лет не место в американской демократии. «Мы видели, как Дональд Трамп и его союзники приглашают вмешиваться в наши выборы», — написал он.

«Что особенно важно: мы узнали, что наш главнокомандующий скрывает правду и призывает свое окружение постоянно врать следователям. Если бы кто-то другой так поступал, он бы уже подвергся уголовному преследованию», — написал Карбахал. «Президент знает правила, но он нарушил их. Президент не может быть выше закона», — добавил он.

Подсчеты изданий носят неофициальный характер и основывались на публичных заявлениях политиков, когда-либо говоривших о возможном импичменте президента.

Телеканал указывает, что желающих отправить Трампа в отставку стало больше после того, как в работе палаты представителей наступил шестинедельный перерыв. Во время поездки домой по меньшей мере 20 человек написали где-либо о возможном импичменте.