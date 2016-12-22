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Кудрин заявил о риске потери «части прироста ВВП» от новых санкций США
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Кудрин заявил о риске потери «части прироста ВВП» от новых санкций США
Новые санкции США, 20:20
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Кудрин заявил о риске потери «части прироста ВВП» от новых санкций США
Новый этап санкций по «делу Скрипалей» может повлиять на темпы роста российской экономики, заявил Алексей Кудрин. В то же время «катастрофических шагов» для российской экономики он не ожидает
Алексей Кудрин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» может заметно повлиять на темпы роста российской экономики и инвестиции. Об этом Кудрин заявил в субботу в эфире радиостанции Business FM.

Он пояснил, что речь идет об ограничениях, которые могут затронуть расчеты российских госбанков с американскими. Кудрин напомнил, что у американских санкций, которые были введены 27 августа, есть второй этап со сроком введения через три месяца. «И те опции, из которых будут выбирать, они более-менее обозначены. Они могут быть более мягкими или более жесткими. Если будут ограничения в расчетах с американскими банками наших государственных банков, то это, конечно, заметный удар. Это повлияет и на темпы роста и на инвестиции», — приводит слова Кудрина «Интерфакс».

Кудрин подчеркнул, что данный фактор нужно принимать во внимание, поскольку «он все-таки забирает у нас часть прироста ВВП». Он отметил, что ответные шаги на санкции должны быть очень ограниченные, «потому что все они, к сожалению, всегда чувствительнее для нас».

По мнению экс-главы Минфина, необходимо заниматься развитием своей  экономики, внутренней конкуренции и поддержкой предпринимателей. «У нас экономический рост все равно на 80% обеспечивается частными инвестициями. Частными, включая «Роснефть» и «Газпром», хотя они не очень частные. Но больше 50% или около 50% — это частные», — пояснил Кудрин, добавив, что для данного сектора нужны дополнительные условия, чтобы противостоять санкционным рискам.

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«А у государства есть резервы и возможности сократить нагрузку административную, увеличить больше прозрачность в своих решениях. Это поддержало бы бизнес», — считает Кудрин. «К сожалению, эти санкции сохранятся надолго. А уже нам приходится с этим свыкнуться и создавать свои программы развития и инвестиции с учетом этих ограничений», — сказал он.

В то же время, считает он, экономика России выдержит «те варианты санкций, которые могут быть в этом году или в начале следующего года». «Я не ожидаю каких-то катастрофических шагов для нашей экономики», — сказал Кудрин.​

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Первая часть нового пакета антироссийских санкций, связанных с «делом Скрипалей», вступила в силу 27 августа. Она предусматривает запрет на продажу России оборонной продукции США и вооружений, а также прекращение выдачи российским госкомпаниям лицензии на экспорт оружия из США. Вторая часть ограничений вступит в силу через три месяца, если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химическому оружию.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Алексей Кудрин , Санкции
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