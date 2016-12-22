Российские корабли запустили глубинные бомбы на учениях в Средиземноморье

Корабли Военно-морского флота поразили условные цели в воздухе и на воде, а также отработали маневры с подводной лодкой. Это первые масштабные учения ВМФ и ВКС в Средиземноморье, они продлились неделю и заканчиваются 8 сентября

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Корабли Военно-морского флота России на своих масштабных учениях в Средиземном море поразили условные воздушные и надводные цели, а также провели стрельбы глубинными бомбами во время отражения атаки подводной лодки условного противника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника штаба группировки задействованных на учениях кораблей, капитана первого ранга Андрея Солошина.

Стрельбы на воде и в воздухе осуществлялись из комплексов АК-130 и АК-630, под водой — из РБУ-6000. По словам Солошина, военные успешно поразили все поставленные перед ними условные цели. Помимо этого моряки отработали поиск подводной лодки и слежение за ней.

«Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», — отметил капитан.

Агентство «РИА Новости» подчеркивает, что за российскими учениями на расстоянии порядка 20 км следил боевой фрегат из Нидерландов «Де Рюйтер».

Это первые совместные масштабные учения ВМФ с Воздушно-космическими силами России в Средиземном море. Они начались 1 сентября и закончатся в субботу, 8 сентября. В них приняли участие 26 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, в том числе две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС. Стрельбы проводятся как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов. Например, в минувшую среду, 5 сентября, с российского аэродрома Энгельс вылетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, которые провели условные пуски крылатых ракет над акваторией Средиземноморья. Инспектирует учения главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. ​

В Кремле повышенные меры предосторожности у берегов Сирии назвали оправданными и объяснили тем, что ситуация в регионе может усугубиться.