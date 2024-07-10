Фигурант дела Кузнецова назвал вменяемую взятку «коммерческим проектом»

Бизнесмен Мартиросян передал главному кадровику Минобороны Кузнецову участок земли и дом в Краснодаре. Предприниматель назвал свои действия коммерческим проектом и не признал вину. Ему и Кузнецову продлили арест до 12 октября

Лева Мартиросян (Фото: moscowcourts / Telegram)

Фигурант дела о взятке главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову, предприниматель Лева Мартиросян назвал «коммерческим проектом» передачу участка земли и дома сотруднику министерства. Об этом он заявил на заседании суда по вопросу о продлении ареста, передает ТАСС.

«Я чрезмерно заинтересован в расследовании этого дела, в рамках которого мне вменяют дачу взятки в виде этого участка и дома. Для меня это является всего лишь коммерческим проектом, я на этом зарабатывал деньги», — сказал Мартиросян.

Представитель следствия в суде оценил стоимость участка и дома в Краснодаре, которые были оформлены на жену Кузнецова (он на тот момент был начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил), более чем в 30,5 млн руб., пишет агентство. Защита Мартиросяна заявила о его невиновности и попросила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Обвинитель требовал продлить ему арест до 12 октября, суд удовлетворил это ходатайство.

Обвинение настаивает, что Кузнецов получил взятку за помощь Мартиросяну при заключении госконтрактов и договоров с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С.М. Штеменко (КВВУ) на оказание гостиничных услуг на 372 млн руб. У Мартиросяна в Краснодаре есть отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием «Рай», расположенные напротив КВВУ. Все они закрылись после того, как бизнесмен стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает ТАСС, адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян в суде заявил, что в действиях его подзащитного не было события преступления, поскольку Кузнецов и Мартиросян приобрели имущество пополам, и сведения об этом содержатся в Росреестре.

Кузнецов тоже находится под арестом до 12 октября, он не признал вину. Его задержали 13 мая. По месту жительства чиновника прошли обыски, как сообщал Следственный комитет, были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.