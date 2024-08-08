Приведет ли к беспорядкам возвращение лидера сепаратистов в Каталонию Национальный ордер на арест Карлеса Пучдемона по-прежнему в силе

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон после семи лет жизни в изгнании анонсировал свое возвращение в Испанию. Ждет ли Мадрид очередной кризис в отношениях с регионом, разбирался РБК

Карлес Пучдемон (Фото: David Ramos / Getty Images)

Экс-глава каталонского женералитета (правительства) Карлес Пучдемон, обвиняемый в Испании в организации мятежа и растрате госсредств, пообещал, что вернется в страну 8 августа.

Партия сторонников независимости региона Junts per Catalunya («Вместе за Каталонию»), лидером которой является Пучдемон, призвала своих последователей собраться в 9 утра в центре Барселоны, у зданий женералитета и штаб-квартиры Высшего суда Каталонии (TSJC), чтобы приветствовать изгнанника. К акции пообещали присоединиться и другие сторонники движения за независимость.

Ультраправая испанская партия VOX, в свою очередь, призвала единомышленников также выйти на улицу и встретить «скрывающегося от суда преступника» Пучдемона «как следует».

La Vanguardia сообщает, что полиция женералитета (Mossos d’Esquadra) установила в правительственном квартале защитные ограждения, чтобы предотвратить возможное проникновение протестующих в здания органов власти.

Карлес Пучдемон возглавил правительство Каталонии в 2016 году; в 2017 году в регионе прошел организованный местными властями референдума о независимости, который Мадрид объявил незаконным. И хотя, по данным сепаратистов, 90% жителей региона выразили свое желание выйти из-под власти испанской короны, Мадрид объявил плебисцит незаконным, результаты голосования не признал, и Каталония лишилась части свобод. Впервые за 39 лет действия испанской Конституции была применена 155-я статья, которая приостанавливает действие автономии и переводит все органы региональной администрации в центральное подчинение. Мадрид также направил в Каталонию дополнительные полицейские силы, которые противодействовали процессу голосования, что привело к многочисленным столкновениям. После этого Пучдемон покинул страну. В отношении девяти организаторов плебисцита из числа членов каталонского женералитата Верховный суд Испании вынес обвинительные приговоры, приговорив их к длительным срокам лишения свободы — от девяти до 13 лет. Суд также выпустил как национальный, так и европейский ордер с требованием задержать и выдать Пучдемона, однако в итоге его так и не экстрадировали.

Что предшествовало возвращению Пучдемона

Пучдемон решил вернуться именно 8 августа, поскольку в этот день в парламенте Каталонии должны пройти дебаты по назначению нового главы женералитета; кандидатом на этот пост является Сальвадор Илья, лидер Социалистической партии Каталонии (PSC). PSC является региональным отделением правящей в стране Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), к которой принадлежит и премьер-министр Педро Санчес.

PSC одержала победу на местных парламентских выборах в мае, получив 42 мандата в 135-местном парламенте. Сторонники независимости региона — Junts, а также более умеренная Каталонская левая партия (ERC) — потеряли большинство и контроль над парламентом — вместе у них всего 55 мандатов. В результате поражения на выборах лидер ERC Пере Арагонес, возглавлявший правительство Каталонии, ушел в отставку.

Несмотря на победу на выборах, фракции Ильи не хватало голосов, чтобы сформировать правительство. В результате социалистам пришлось заключить сделку с ERC, чтобы заручиться их поддержкой. 2 августа левые поддержали соглашение о создании региональной коалиции с PSC, а также о назначении Ильи главой региона. В обмен социалисты согласились на законопроект, согласно которому Каталония сможет самостоятельно собирать налоги и распоряжаться ими.

Речь идет о переходе Каталонии на так называемый форальный режим налогообложения (исп. regimen foral), который до последнего времени по историческим причинам распространялся в Испании только на Страну Басков и Наварру. Во всех остальных регионах страны действует общая система налогообложения, в рамках которой центральные власти собирают большую часть налогов и распределяют их между регионами на основе принципа солидарности. Форальный режим, в свою очередь, подразумевает, что регионы самостоятельно собирают налоги, а затем вносят в бюджет страны установленную квоту. Каталония занимает второе место среди испанских регионов по налоговым отчислениям в бюджет. Согласно опубликованным Налоговым агентством страны данным за 2023 год, Мадрид собрал €120,5 млн (44,3% всех поступлений), в то время как Каталония — €53,5 млн (19,3% всех поступлений). Остальные регионы приносят казне не более 7% от всех поступлений.

Эта сделка была заключена с одобрения Санчеса, который, несмотря на критику своих коллег по партии, назвал соглашение со сторонниками независимости «шагом к федерализации» и «хорошей новостью» для Испании. Переход Каталонии на новый режим налогообложения еще предстоит утвердить Испанскому конгрессу депутатов, в котором социалисты во главе с Санчесом при поддержке ERC обладают незначительным большинством.

Санчес и ранее заключал сделки со сторонниками независимости Каталонии. Прошлогодние парламентские выборы обернулись провалом для PSOE — социалисты получили второе место с 31,7% (122 места в 350-местном конгрессе), в то время как пришедшая первой консервативная Народная партия (PP) набрала 33% (136 мест). Сформировать правительство PSOE смогла только после того, как пообещала Junts и ERC провести закон об амнистии «для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии», распространяющейся на лиц, осужденных за попытку провести референдум 2017 года, а также за организацию неофициального опроса по отделению от Испании в 2014 году. В итоге Санчес был вновь избран премьер-министром Испании; закон об амнистии был одобрен в марте этого года.

Вскоре после этого Пучдемон в первый раз заявил о намерении вернуться в Испанию, чтобы принять участие в выборах в Каталонии. Он заявил в соцсети X, что сделка, подразумевающая принятие закона об амнистии, позволяет не просто перевернуть страницу в отношениях Мадрида и Барселоны, а исправить судебную и полицейскую ошибку в отношении политического движения. На возвращении Пучдемона базировалась избирательная кампания Junts на майских выборах. Однако Пучдемон отложил возвращение и вел кампанию из Франции. Он получил мандат в каталонском парламенте и формально представляет Junts от Барселоны.

Тем не менее 1 июля Верховный суд Испании постановил, что амнистия «неприменима к делу Пучдемона о растрате средств», и таким образом ордер на арест экс-главы Каталонии остается в силе.

В своем обращении 7 августа Пучдемон отметил, что «в условиях демократической нормальности» ему как депутату не было бы необходимости объявлять о своем намерении присутствовать на заседании. Однако, по его словам, он продолжает подвергаться преследованию за то, что позволил каталонцам голосовать на референдуме, а Верховный суд, по его мнению, отказывается следовать утвержденному закону об амнистии. «Этот вызов не может остаться без ответа, ему нужно противостоять. Поэтому было принято решение вернуться из изгнания», — заявил Пучдемон.

Каковы возможные последствия

Учитывая постановление Верховного суда, как только Пучдемон пересечет границу Испании, ему грозит арест. El Confidencial отмечает, что его могут как перевести в Мадрид, так и отпустить под домашний арест или посадить в изолятор временного содержания.

«То, что я рискую быть произвольно и незаконно задержанным, является свидетельством демократической аномалии, которую мы обязаны осуждать и с которой мы должны бороться не потому, что мы сторонники независимости, а потому, что мы демократы», — утверждает лидер Junts.

El Pais полагает, что если Пучдемон будет арестован, то, скорее всего, пленарное заседание по назначению Ильи главой региона будет сорвано. Генеральный секретарь Junts Жорди Турулл уже заверил, что депутаты от партии потребуют приостановить заседание, если Пучдемону не удастся дойти до парламента. Готовность отложить заседание в таком случае выразили и в ERC. Издание отмечает, что крайний срок назначения главы женералитета — 26 августа, и если это не произойдет, то Каталонию ждут еще одни досрочные выборы.

El Confidencial обращает внимание на то, что возвращение Пучдемона может как минимум привести к усилению политической напряженности в каталонском парламенте. В то время как Junts и ERC едины в своем решении потребовать приостановки заседания в случае задержания политика, то Народная партия (PP) и VOX выступают против любых уступок Пучдемону, называя его возвращение «унижением» для испанских демократических институтов.

Заведующая сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирина Прохоренко считает, что Пучдемон выбрал удачный момент для возвращения. «Правящая партия социалистов попала в серьезную зависимость от мелких каталонских партий, и в стране назрела масса политических кризисов. Складывается ситуация, когда лидеры политических партий ставят партийные интересы выше национальных, что ведет к разделению в обществе по ключевым вопросам, в том числе и по каталонскому», — отметила эксперт в разговоре с РБК.

Прохоренко напомнила, что Санчес в этом году оказался опять на грани отставки из-за коррупционного скандала вокруг его жены. Кроме того, результаты июньских выборов в Европарламент в Испании показали, что поддержка правящей коалиции невелика — как и на выборах в парламент Испании, победу одержала Народная партия, а не PSOE. «Так что решение Пучдемона — это очередной вызов правительству социалистов», — считает эксперт.

При этом, как отмечает Прохоренко, в последнее время сторонников независимости Каталонии слышно все слабее. «Однако стоит отметить, что сепаратистское движение в Каталонии переживало волны подъема и спада в связи с уступками центрального правительства. Тем не менее сторонники независимости никогда не отказывались от своих планов, и это просто вопрос времени. Борьба за Каталонию будет продолжаться», — убеждена эксперт.

Согласно последнему опросу каталонского Центра исследований общественного мнения (CEO), доля каталонцев, поддерживающих сепаратистские настроения, снижается. Если в марте 42% опрошенных выступали за независимость, а 51% против, то в июле 40% высказались в поддержку отделения от Испании, в то время как 53% против.