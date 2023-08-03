В России признали нежелательным мозговой центр европейских консерваторов

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Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса (Wilfried Martens Centre for European Studies), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Этот аналитический центр в 2007 году под создал премьер-министр Бельгии Вилфрид Мартенс. Это официальный «мозговой центр» Европейской народной партии — крупнейшей и старейшей партии в Европейском парламенте. Его основной целью стало формулирование новых вариантов политики для стран Европейского союза.

Генпрокуратура указывает, что мероприятия, которые проводит центр, с 2014 года «ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации», на обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией и усиление санкционного давления.

«Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в Российской Федерации», — указывает ведомство. После начала спецоперации России на Украине организация продвигает идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении России и об оказании помощи Украине.

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