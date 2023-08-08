Парламент Индии начал дебаты по вотуму недоверия премьеру Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди столкнется со вторым за десятилетнее правление вотумом недоверия. Инициатива оппозиции, скорее всего обреченная на неудачу, призвана заставить кабинет взять под контроль ситуацию в штате Манипур

Нарендра Моди (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Зачем оппозиция инициировала вотум недоверия

Во вторник, 8 августа, нижняя палата парламента Индии начала двухдневные дебаты по вотуму недоверия кабинету Нарендры Моди. В четверг выступит сам премьер-министр, после чего состоится голосование, однако оно вряд ли сможет привести к смене действующей власти — партия Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) и ее союзники располагают подавляющим числом мест в парламенте, так что вотум недоверия не наберет необходимого числа голосов.

С инициативой вотума 26 июля выступил депутат от крупнейшей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Гаурав Гогой. По его словам, инициатива направлена прежде всего на то, чтобы прервать молчание Моди по ситуации в Манипуре — небольшом штате на северо-востоке страны на границе с Мьянмой, ставшим местом крупного межэтнического конфликта. Также Гогой хотел бы понять, почему Моди до сих пор не посетил Манипур. «Когда возникает конфликт такого масштаба, лидер страны использует форум парламента, чтобы донести свое видение и послать сигнал, чтобы члены парламента объединились в его поддержку. Но в тот момент, когда индийский парламент должен показать себя лучшим образом, мы наблюдаем необоснованное безразличие со стороны правительства», — добавил Гогой. «Мы прекрасно понимаем, что цифры не в нашу пользу. Но дело не в цифрах, премьер-министру придется выступить в парламенте», — сказал еще один депутат от оппозиции Маной К. Джа.

Журнал Time отмечает, что вотум недоверия также может служить попыткой оппозиции оказать давление на Моди в преддверии всеобщих выборов 2024 года. 18 июля 26 оппозиционных партий сформировали альянс под названием «Индийский национальный инклюзивный альянс развития» — INDIA. Однако ему будет непросто бороться за места в нижней палате, в которой сейчас более 300 мест из 543 принадлежат БДП. Кроме того, напоминает Bloomberg, рейтинг одобрения Моди, который занимает пост премьер-министра Индии с 2014 года, превышает 60%, что делает его очередное переизбрание крайне вероятным. «То, что оппозиция собирается сделать посредством вотума недоверия, — так это посадить БДП на скамью подсудимых по целому ряду вопросов, начиная с полного административного и правового провала в Манипуре, что, по их мнению, является результатом раскольнической политики БДП», — приводит агентство слова политического аналитика из Нью-Дели Арати Джерата.

Для Нарендры Моди нынешний вотум недоверия станет вторым. Впервые премьер-министр столкнулся с процедурой в 2018 году, когда оппозиция обвинила его правительство в провале экономической, внешней и военной политики. Как и в этот раз, инициатором вотума выступила партия ИНК. Тогда Моди удалось избежать вотума: премьера поддержали 325 голосами против 126. При этом Моди заявил, что ИНК внес вотум недоверия, злоупотребив конституционными положениями, чтобы создать неопределенность в стране.

Почему Манипур стал причиной для вотума недоверия

Ситуация в Манипуре начала обостряться в мае 2023 года, когда в штате обострились разногласия между племенем мейтей, большинство которой составляют индуисты, и преимущественно христианскими племенами куки и нага (около 40% населения штата). Причиной послужило решение суда обязать власти Индии рассмотреть возможность дать племени мейтей статус официально признанной касты. Такой статус подразумевает ряд привилегий для его обладателей, в том числе гарантирует долю государственных должностей и мест в высших учебных заведениях, а также разрешает приобретать землю в горных районах, где традиционно живут куки.

Такое решение вызвало протест со стороны куки, которые не только опасаются за свои земли, но и считают, что представители мейтей и так занимают большинство госдолжностей в штате. Представители племени провели «Марш племенной солидарности» в знак своего несогласия. После марша в штате вспыхнули столкновения. И куки, и мейтей сформировали военизированные отряды, на подавление которых были направлены силы индийской армии. Несмотря на то, что массовые столкновения остались позади, обстановка в штате остается крайне напряженной, периодически происходят стычки. По данным Reuters, с начала мая в результате столкновений были убиты более 125 человек, более 40 тысяч были вынуждены покинуть свои дома; Bloomberg сообщает о не менее чем 50 тысячах перемещенных и 150 убитых жителях Манипура. С мая в штате ограничен доступ к Интернету, передвижение населения строго контролируется.

Ситуация в Манипуре перешла с национального на международный уровень после того, как в Интернете появились ролики, на которых двух женщин из племени куки голыми провели по улице. Предположительно, они также подверглись групповому насилию. Огласку инцидент получил в июле, но скорее всего он имел место ранее, в мае.

После появления видеороликов Моди впервые прокомментировал ситуацию. «Мое сердце наполнено болью, оно наполнено гневом. Инцидент в Манипуре, вышедший на первый план, позорит любое гражданское общество», — сказал он. Премьер пообещал, что в связи с произошедшим «будут предприняты самые решительные шаги». «То, что случилось с дочерьми Манипура, никогда не может быть прощено», — сказал премьер. После этого главный министр Манипура, лидер местного отделения БДП Н.Биран Сингх сообщил, о проведении «тщательного расследования» и возможности смертной казни виновных. Позднее он подтвердил арест двух подозреваемых и возбуждение уголовного дела о групповом изнасиловании. В рамках следствия правоохранительные органы штата допросили более 30 человек.

Произошедшее прокомментировал представитель Госдепартамента США, отметив, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены появившимися видеороликами и назвав инцидент жестоким и ужасным. По его словам, США выразили соболезнования пострадавшим. За месяц до этого Моди посетил Вашингтон с государственным визитом — это был первый визит такого высокого уровня с 2009 года, когда предшественника Моди Манмохана Сингха в Белом доме принимал Барак Обама.