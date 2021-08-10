Камчатский депутат-миллионер признался, что застрелил человека

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 73,51 (+0,38) Инвестиции, 09 авг, 13:50
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 86,44 (-0,02) Инвестиции, 09 авг, 13:50
Toyota назвала российские цены на Land Cruiser 300 с дизельным мотором Авто, 11:33 СК завел дело на соратников Навального о финансировании экстремизма Политика, 11:33 Как понять, что подрядчик в интернет-рекламе вас обманывает — 4 схемы Pro, 11:32 Как вырасти из бизнеса «на коленке» за шесть недель РБК и Альфа-Банк, 11:31 Петербург обогнал Москву по числу заразившихся COVID-19 за сутки Общество, 11:28 Российский вратарь подписал рекордный в истории НХЛ контракт Спорт, 11:24 Второй альбом Билли Айлиш возглавил чарт Billboard 200 Стиль, 11:24 Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии Общество, 11:11 От турки до кофемашины: пять популярных методов заваривания кофе РБК и Siemens, 11:08 Китай отозвал посла из Литвы Политика, 11:07 Российский бронированный внедорожник выставили на продажу за ₽106 млн Авто, 11:02 В Новой Москве 16-летняя девушка без водительских прав погибла в ДТП Общество, 11:02 Почему растет спрос на облака: четыре ключевые трансформации бизнеса РБК и #CloudMTS, 10:45 Новый Land Cruiser 300 разбили в ДТП сразу после покупки. Фото Авто, 10:39
Общество ,  
0 

Камчатский депутат-миллионер признался, что застрелил человека

По словам депутата, он случайно застрелил человека, когда решил «отпугнуть медведя». Редькин добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов в заксобрание Камчатского края и решил приостановить свое членство в «Единой России»
Игорь Редькин
Игорь Редькин (Фото: kamchatka.er.ru)

Депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Его заявление «РИА Новости» передала представитель депутата Ольга Струченко.

Ранее региональное управление СК сообщило, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина был ранен и умер в больнице.

Редькин сообщил, что стал «невольным участником» случившейся трагедии. По словам депутата, он узнал, что в поселке на свалке бродит медведь, «от которого могут пострадать местные жители».

«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — говорится в заявлении Редькина.

В Башкирии депутата арестовали по обвинению в убийстве на лесопилке
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Он также добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания Камчатского края и решил приостановить свое членство в «Единой России». «Я считаю правильным во избежание кривотолков приостановить свое членство в партии «Единая Россия» и снять свою кандидатуру с выборов», — заявил Редькин.

После заявления Редькина в региональном управлении СК сообщили, что по подозрению в совершении убийства в поселке Озерновский задержали 55-летнего местного жителя, пишет «Камчатка-информ».

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Ранее источники агентства сообщили, что к совершению преступления может быть причастен «известный камчатский депутат-рыбопромышленник». По их информации, депутат, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездил на вездеходе и стрелял из карабина. Мужчина, который погиб от ранения, вместе с родственником загружал в микрогрузовик металлолом на свалке, рассказали источники агентства.

Редькину 55 лет. Он с 2007 года является депутатом заксобрания Камчатки от партии «Единая Россия».

В 2020 году Редькин занял 20-е место рейтинга дохода госслужащих Forbes с доходом 715,7 млн руб., в 2019 году — на девятом месте рейтинга с годовым доходом 1,44 млрд руб. По данным издания, Редькин вместе с женой является совладельцем компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы, а также учредителем ООО «Новый дом». Компания строит гостиницу на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Камчатский край депутат
Материалы по теме
Советовавший «поменьше питаться» депутат-единоросс задекларировал 0 руб.
Политика
Депутат из Кургана назвал вырванной из контекста фразу о «храме — сарае»
Политика
В Башкирии депутата арестовали по обвинению в убийстве на лесопилке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter