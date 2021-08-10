Камчатский депутат-миллионер признался, что застрелил человека

По словам депутата, он случайно застрелил человека, когда решил «отпугнуть медведя». Редькин добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов в заксобрание Камчатского края и решил приостановить свое членство в «Единой России»

Игорь Редькин (Фото: kamchatka.er.ru)

Депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Его заявление «РИА Новости» передала представитель депутата Ольга Струченко.

Ранее региональное управление СК сообщило, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина был ранен и умер в больнице.

Редькин сообщил, что стал «невольным участником» случившейся трагедии. По словам депутата, он узнал, что в поселке на свалке бродит медведь, «от которого могут пострадать местные жители».

«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — говорится в заявлении Редькина.