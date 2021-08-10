Камчатский депутат-миллионер признался, что застрелил человека
Депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Его заявление «РИА Новости» передала представитель депутата Ольга Струченко.
Ранее региональное управление СК сообщило, что 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина был ранен и умер в больнице.
Редькин сообщил, что стал «невольным участником» случившейся трагедии. По словам депутата, он узнал, что в поселке на свалке бродит медведь, «от которого могут пострадать местные жители».
«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — говорится в заявлении Редькина.