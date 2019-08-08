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Политика ,  
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WSJ узнала о передаче крупными банками данных о связях Трампа с Россией
Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank передали законодателям тысячи страниц документов. Сам президент пытается остановить этот процесс
Фото: Richard Drew / AP

Крупнейшие американские банки передали двум комитетам Конгресса, а также сотрудникам прокуратуры сведения о россиянах, которые тем или иным образом взаимодействовали с президентом Дональдом Трампом, членами его семьи и представителями его бизнес-структур. Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о тысячах страниц документов, в том числе переписке по электронной почте.

По данным издания, начиная с апреля, финансовому комитету Палаты представителей и комитету по разведке данные передавали такие компании как Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo. В свою очередь Deutsche Bank, с которым активно работал нынешний президент, по запросу передал требуемые материалы в офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Ожидается, что новую порцию документов финансовые организации передадут законодателям в ближайшее время. При этом пока нет сведений, содержатся ли в этих материалах сведения, которые могут уличить президента в нарушении закона.

Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Сам Трамп пытался запретить законодателям и властям штатов получать доступ к его финансовой отчетности. В настоящее время соответствующий иск президента рассматривается в апелляционном суде Нью-Йорка. В частности Трамп рассчитывает добиться блокировки передачи сведений от компании Mazars USA LLP, которая много лет занималось аудитом его фирм.

В Демократической партии рассчитывают, что в полученных документах удастся получить сведения о том, что кто-то из россиян вкладывал деньги в принадлежащие Трампу объекту во время избирательной кампании и после избрания президента. Членом Демократической партии является и Летиция Джеймс, которую Трамп ранее обвинял в преследовании его бизнеса.

Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа

Ранее расследованием возможных связей между Трампом и Россией занималась комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. После нескольких лет работы она пришла к выводу, что Москва пыталась оказать влияние на ход президентских выборов, однако доказать связь Трампа с Россией следователям не удалось.

Уже после завершения работы комиссии Мюллера большая группа конгрессменов от Демократической партии заявила о готовности добиваться импичмента Трампа, поскольку тот якобы препятствовал правосудию и заставлял своих подчиненных отказываться от дачи показаний. Сам Мюллер, выступая перед комиссией Конгресса, подтвердил, что такие подозрения есть. Однако он признался, что привлечь Трампа к ответственности скорей всего можно будет после истечения срока президентских полномочий.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Bank of America, Deutsche Bank, Wells Fargo
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