Зеленский пообещал Трампу заменить посла в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал американскому лидеру Дональду Трампу заменить украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Дипломат близка к Демократической партии и подвергалась критике республиканцев.
Как пишет издание, ее отстранение станет попыткой Зеленского задобрить Трампа во время приостановки поставок некоторых ключевых вооружений.
Украинский президент хочет назначить послом «хорошего переговорщика», который «понятен Белому дому и в то же время конгрессу», объяснил изданию высокопоставленный украинский чиновник, вовлеченный в этот процесс.
Как кандидатура на должность посла в Вашингтоне рассматриваются нынешний премьер Шмыгаль, министр обороны Умеров, вице-премьер Стефанишина, министр энергетики Галущенко, министр культуры Николай Точицкий и замглавы офиса президента Жовква, сообщили источники FT.
Уволить Маркарову в США призывали еще в сентябре 2024 года — тогда она организовала Зеленскому визит на оружейный завод в Пенсильвании, что республиканцы сочли вмешательством в выборы, призванным помочь демократам.
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