Минобороны сообщило об ударах по газовой инфраструктуре на Украине

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре, связанной с военно-промышленным комплексом Украины, сообщило Минобороны.

Помимо прочего, по данным ведомства, поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах, а российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 202 дрона.

Украинское издание «Суспільне» сообщало о взрывах в Херсоне и Николаеве.

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