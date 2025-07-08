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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по газовой инфраструктуре на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по газо-энергетической инфраструктуре, связанной с военно-промышленным комплексом Украины, сообщило Минобороны.

Помимо прочего, по данным ведомства, поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах, а российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 202 дрона.

Украинское издание «Суспільне» сообщало о взрывах в Херсоне и Николаеве.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Военная операция на Украине ВПК
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