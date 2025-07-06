У берегов Йемена неизвестные с оружием напали на греческий сухогруз
Недалеко от побережья Йемена было атаковано судно, команда покинула его сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение о происшествии в 51 морской миле к юго-западу от Ходейды, Йемен. Судно было атаковано несколькими небольшими лодками, которые открыли огонь из стрелкового оружия и реактивных гранат», — рассказали в управлении.
Сначала вооруженная охрана судна попыталась дать отпор нападавшим, затем команда покинула судно.
Британская компания по обеспечению безопасности в море Ambrey сообщила об атаке на торговое судно восьми лодок, а также четырех беспилотных катеров с бомбами, указывает ABC News.
Reuters пишет со ссылкой на источники, что подвергшееся нападению судно является сухогрузом Magic Seas, который ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. Корабль набрал воды после попадания в него морских беспилотников, указало агентство. Со ссылкой на Ambrey оно передает, что в сухогруз попали два морских дрона, это привело к повреждению груза.
ABC News также сообщает, что был атакован Magic Seas. UKTMO приводит данные о его местоположении, они почти совпадают с теми, что приводит как последние для этого судна портал MarineTraffic. Оно направлялось из Китая в Суэцкий канал.
Достоверно неизвестно, причастны ли к атаке йеменские хуситы. Ambrey указала, что Magic Seas соответствует «установленному хуситами профилю целей».
Раньше члены этого движения многократно нападали на коммерческие суда в Красном море из-за атаки Израиля на ХАМАС — хуситы выступают в поддержку группировки. В течение 2023-2024 годов они потопили несколько торговых кораблей.
Например, в марте прошлого года из-за атаки хуситов затонул британский сухогруз MV Rubymar под флагом Белиза, который перевозил около 21 тыс. т удобрений. В США предупреждали, что их состав может нанести экологический вред Красному морю.
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