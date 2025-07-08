Примаков назвал аморальным определять релокантов в предатели

Глава Россотрудничества заявил, что многие релоканты не хотят терять связь с Россией. Примаков отметил, что уехавшие представители творческой интеллигенции самим фактом существования способствуют продвижению русской культуры

Евгений Примаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в интервью РБК, что многие из уехавших за последние три года из страны не хотят терять связь с Россией, «они приходят в Русские дома, приводят сюда своих детей, и дети занимаются русским языком, рисованием, музыкой и так далее».

«Должны ли мы им как-то отказывать? Я считаю, что нет. Это неуважительно и даже, я бы сказал, безнравственно по отношению к нашим соотечественникам. С другой стороны, есть какое-то количество политически мотивированных людей, которые ходят на митинги с бело-сине-белыми флагами и орут всякие глупости. К нам они сами не приходят. Нам с ними не хочется иметь ничего общего ровно настолько же, насколько и им с нами», — говорит глава Россотрудничества.

Он назвал безнравственным и аморальным стричь всех релокантов под одну гребенку и называть предателями: «Я обычно говорю, что Господь по милости своей дал русским людям, как и всем другим, право быть неумными. Кто-то без Apple Pay жить не мог, кого-то жена запилила за то, что в России магазинов Zara больше нет, кого-то просто компания загрузила в самолет и переселила за рубеж. Уехали абсолютно разные люди, и я не считаю, что все это предатели и от них надо отказаться».

Одна из задач Россотрудничества — продвижение российской культуры за рубежом. Примаков заявил, что многие уехавшие представители творческой интеллигенции самим фактом существования способствуют продвижению русской культуры: «Может быть, это не то, что они хотели бы, но тем не менее так сложилась жизнь. Я думаю, что вряд ли, например, Кирилл Серебренников или Борис Гребенщиков (признан Минюстом иноагентом) обратятся в какой-нибудь российский культурный центр, чтобы выступить там с концертом. Мы еще десять раз подумаем, надо ли это нам, потому что во время этого концерта они дадут какой-нибудь антироссийский спич, который не сообразуется с нашими целями и задачами», — сказал он, отметив, что перед его агентством стоят в том числе и политические задачи.