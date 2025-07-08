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Примаков назвал аморальным определять релокантов в предатели

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Военная операция на Украине
Глава Россотрудничества заявил, что многие релоканты не хотят терять связь с Россией. Примаков отметил, что уехавшие представители творческой интеллигенции самим фактом существования способствуют продвижению русской культуры
Евгений Примаков
Евгений Примаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в интервью РБК, что многие из уехавших за последние три года из страны не хотят терять связь с Россией, «они приходят в Русские дома, приводят сюда своих детей, и дети занимаются русским языком, рисованием, музыкой и так далее».

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Политика
Евгений Примаков

«Должны ли мы им как-то отказывать? Я считаю, что нет. Это неуважительно и даже, я бы сказал, безнравственно по отношению к нашим соотечественникам. С другой стороны, есть какое-то количество политически мотивированных людей, которые ходят на митинги с бело-сине-белыми флагами и орут всякие глупости. К нам они сами не приходят. Нам с ними не хочется иметь ничего общего ровно настолько же, насколько и им с нами», — говорит глава Россотрудничества.

Он назвал безнравственным и аморальным стричь всех релокантов под одну гребенку и называть предателями: «Я обычно говорю, что Господь по милости своей дал русским людям, как и всем другим, право быть неумными. Кто-то без Apple Pay жить не мог, кого-то жена запилила за то, что в России магазинов Zara больше нет, кого-то просто компания загрузила в самолет и переселила за рубеж. Уехали абсолютно разные люди, и я не считаю, что все это предатели и от них надо отказаться».

Одна из задач Россотрудничества — продвижение российской культуры за рубежом. Примаков заявил, что многие уехавшие представители творческой интеллигенции самим фактом существования способствуют продвижению русской культуры: «Может быть, это не то, что они хотели бы, но тем не менее так сложилась жизнь. Я думаю, что вряд ли, например, Кирилл Серебренников или Борис Гребенщиков (признан Минюстом иноагентом) обратятся в какой-нибудь российский культурный центр, чтобы выступить там с концертом. Мы еще десять раз подумаем, надо ли это нам, потому что во время этого концерта они дадут какой-нибудь антироссийский спич, который не сообразуется с нашими целями и задачами», — сказал он, отметив, что перед его агентством стоят в том числе и политические задачи.

Серебренников в феврале 2022 года осудил военную операцию и покинул Россию сразу после отмены условного наказания и снятия судимости по делу «Седьмой студии».

Гребенщиков уехал из России вскоре после начала военной операции на Украине. После начала военных действий он выложил видео, в котором исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать». В июне 2023 года музыкант был оштрафован на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, в том же месяце Минюст внес его в список иностранных агентов.

Музыкант рассказывал, что не возвращается в Россию в том числе из-за того, что концерты ему «играть никто не даст», а «каждый встречный на улице полицейский может что-то предъявить». При этом он не считает, что покинул Россию, «просто в данный момент [его] квартира находится вот там-то».

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эмиграция Россия Кирилл Серебренников Евгений Примаков Россотрудничество Борис Гребенщиков
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Борис Гребенщиков
музыкант, певец
27 ноября 1953 года
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Кирилл Серебренников
режиссер
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