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У Росаккредитации сменился руководитель

Новым руководителем Росаккредитации стал замглавы Минэкономразвития Вольвач
Руководителем Росаккредитации стал замглавы Минэка Дмитрий Вольвач. Его предшественник Назарий Скрыпник, возглавлявший ведомство с весны 2020-го, освобожден от должности по собственному желанию
Дмитрий Вольвач
Дмитрий Вольвач (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач назначен на должность руководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе сказано, что от занимаемой с марта 2021 года должности замглавы Минэка Вольвач освобождается.

«Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобожден от занимаемой должности по его просьбе», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Скрыпник возглавлял Россакредитацию с апреля 2020 года, в 2019-м занимал должности помощника и заместителя руководителя ведомства. До этого он работал юристом в екатеринбургских компаниях, включая «МегаФон», в 2013–2017 годах был директором по правовым вопросам в филиале «МегаФона» в Санкт-Петербурге. В 2017–2018 годах возглавлял департамент ЗАО «Биокад» (биотехнологическая компания) в Петербурге.

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Дмитрий Вольвач родился в 1972 году. Он имеет три высших образования, степень кандидата юридических наук. В 1998–2000 годах работал в столичной межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам (ныне — Федеральная налоговая служба).

В 2000–2005 годах занимал различные должности в этом министерстве, в том числе пост начальника управления кредитных организаций (2002–2005).

С 2005-го и до назначения на пост замглавы Минэка Вольвач занимал различные должности в ФНС. В частности, он возглавлял управления ведомства по Архангельской и Псковской областям, Ненецкому автономному округу и Ставропольскому краю.

В 2011–2019 годах Вольвач возглавлял управления трансфертного ценообразования и международного сотрудничества, стандартов и международного сотрудничества, международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы. В октябре 2019 году был назначен на должность заместителя руководителя ФНС, а в марте 2021-го — на пост замглавы Минэкономразвития.

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Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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