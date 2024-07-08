Байден написал конгрессменам-демократам письмо с отказом выйти из гонки

Байден в письме демократам в конгрессе отказался выходить из предвыборной гонки, несмотря на призывы сделать это. Он назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом и отметил, что за него проголосовали избиратели на праймериз

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден направил письмо демократам в конгрессе, в котором заявил, что не откажется от выдвижения своей кандидатуры от Демократической партии на пост главы государства, несмотря на растущие призывы сделать это после провальных дебатов с основным соперником, экс-президентом Дональдом Трампом. Письмо публикует The Washington Post.

Одной из главных причин решения не выходить из предвыборной гонки Байден называет результаты прошедших праймериз, на которых сторонники демократов проголосовали в поддержку действующего президента. «Избиратели Демократической партии проголосовали. Они выбрали меня как кандидата от партии. А теперь мы скажем, что этот процесс не имел значения? Что избиратели не имеют голоса?» — задал вопрос он.

В послании Байден заявил, что «абсолютно уверен» в том, что является лучшим кандидатом на победу над Трампом, и не стал бы баллотироваться, если бы считал иначе. По мнению действующего президента, вопрос о том, как двигаться дальше, должен быть закрыт.

«Любое ослабление решимости или отсутствие ясности в отношении предстоящей задачи только помогает Трампу и вредит нам. Настало время объединиться, двигаться вперед как единая партия и победить Дональда Трампа», — заключил Байден.

До этого один из демократов в палате представителей заявил Financial Times, что эта неделя будет решающей: после заседания демократов в нижней палате конгресса 9 июля станет ясно, будут ли они настаивать на том, чтобы Байден отказался от участия в выборах. До этого, отмечала газета, семь членов палаты представителей от Демократической партии — Джерри Надлер, Адам Смит, Джим Хаймс, Марк Такано, Дон Бейер, Джейми Раскин и Джо Морелл — выступили с таким мнением.

После того как об этом стало известно, главный демократ в комитете палаты представителей по разведке Хаймс написал в X, что поддерживает связку «Байден — Харрис». После провальных дебатов сторонники демократов и некоторые политики из партии высказывались за то, чтобы кандидатом от них стала вице-президент Камала Харрис.

Демократы определятся с выдвижением кандидата на съезде в августе. Axios писал, что все большее число демократов хотят, чтобы все — от экс-президента США Барака Обамы до лидеров конгресса — призвали Байдена выйти из гонки. При этом сам действующий президент заявил, что уверен в поддержке демократов.