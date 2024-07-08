Лукашенко наделил посла в России полномочиями вице-премьера

Президент наделил Рогожника полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Также он стал спецпредставителем страны по сотрудничеству в ОДКБ, СНГ и ЕАЭС

Александр Рогожник (Фото: minprom.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым наделил посла страны в Москве Александра Рогожника полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В соответствии с указом Александр Рогожник наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией», — сказано в сообщении.

В рамках своих полномочий Рогожник будет координировать деятельность белорусских органов власти и подчиненных правительству организаций, а также представителей Белоруссии в органах Союзного государства. Он будет передавать им обязательные для исполнения указания и контролировать реализацию этих поручений.

Также Лукашенко назначил Рогожника полномочным представителем Белоруссии при Экономическом совете Содружества Независимых Государств (СНГ).

Одновременно Рогожник стал специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Дипломат будет совмещать все должности.

Лукашенко назначил Рогожника новым послом республики в России 27 июня. На этом посту дипломат сменил Дмитрия Крутого, который стал главой администрации Лукашенко.

Рогожник родился 11 июня 1976 года в Гомеле, там же окончил вуз по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» в 1998 году. В 2009–2011 годах прошел переподготовку в Академии управления при президенте Белоруссии по специальности «Государственное управление национальной экономикой».

Карьеру начал в таможне и администрации свободной зоны «Гомель-Ратон», был директором унитарного предприятия «Каштан-МН» и ООО «Герпласт».

В 2006 году перешел на работу в Минэнерго, где возглавил отдел экономического анализа. Одновременно занимал пост замначальника экономического управления. В 2008–2010 годах работал в администрации Ленинского района Минска начальником управления экономики.

В дальнейшем вновь руководил предприятиями: в частности, был директором научно-производственного республиканского унитарного предприятия КБТЭМ-ИТЦ, ОАО «Оптоэлектронные системы» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод». В 2022 году стал министром промышленности Белоруссии.