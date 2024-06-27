Лукашенко сменил посла в России и несколько министров

Новым послом в России стал Александр Рогожник — прежде глава Минпрома. Его предшественник Дмитрий Крутой стал главой администрации Лукашенко

Александр Рогожник (Фото: Министерство промышленности РБ)

Президент Белоруссии назначил новым послом в России бывшего министра промышленности Александра Рогожника, передает БЕЛТА.

Занимавший до этого должность посла Дмитрий Крутой стал главой администрации Лукашенко. Он уже работал в администрации с 2020 по 2022 год перед назначением послом. Первым замглавы назначена Наталья Петкевич.

Также он сменил главу МИДа — им стал Максим Рыженков, прежде занимавший пост первого заместителя главы администрации президента. Его предшественник Сергей Алейник стал членом Совета Республики.

Назначил Лукашенко и новых министров сельского хозяйства и продовольствия и промышленности: это Анатолий Линевич (первый зампредседателя Витебского облисполкома) и Александр Ефимов (был замминистра).

Рогожник родился 11 июня 1976 года в Гомеле, там же окончил вуз по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» в 1998 году. В 2009–2011 годах прошел переподготовку в Академии управления при президенте Белоруссии по специальности «Государственное управление национальной экономикой».

Свою карьеру начинал в таможне и администрации свободной зоны «Гомель-Ротон», был директором унитарного предприятия «Каштан-МН» и ООО «Герпласт».

В 2006-м пришел работать в Минэнерго начальником отдела экономического анализа и замначальника экономического управления. В 2008–2010-м работал в администрации Ленинского района Минска начальником управления экономики.

Затем снова вернулся к руководству предприятиями: был директором научно-производственного республиканского унитарного предприятия «КБТЭМ-ИТЦ», ОАО «Оптоэлектронные системы» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод». В 2022-м возглавил белорусский Минпром.