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Политика ,  
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Лукашенко сменил посла в России и несколько министров

Новым послом в России стал Александр Рогожник — прежде глава Минпрома. Его предшественник Дмитрий Крутой стал главой администрации Лукашенко
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Александр Рогожник (Фото: Министерство промышленности РБ)

Президент Белоруссии назначил новым послом в России бывшего министра промышленности Александра Рогожника, передает БЕЛТА.

Занимавший до этого должность посла Дмитрий Крутой стал главой администрации Лукашенко. Он уже работал в администрации с 2020 по 2022 год перед назначением послом. Первым замглавы назначена Наталья Петкевич.

Также он сменил главу МИДа — им стал Максим Рыженков, прежде занимавший пост первого заместителя главы администрации президента. Его предшественник Сергей Алейник стал членом Совета Республики.

Назначил Лукашенко и новых министров сельского хозяйства и продовольствия и промышленности: это Анатолий Линевич (первый зампредседателя Витебского облисполкома) и Александр Ефимов (был замминистра).

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Рогожник родился 11 июня 1976 года в Гомеле, там же окончил вуз по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» в 1998 году. В 2009–2011 годах прошел переподготовку в Академии управления при президенте Белоруссии по специальности «Государственное управление национальной экономикой».

Свою карьеру начинал в таможне и администрации свободной зоны «Гомель-Ротон», был директором унитарного предприятия «Каштан-МН» и ООО «Герпласт».

В 2006-м пришел работать в Минэнерго начальником отдела экономического анализа и замначальника экономического управления. В 2008–2010-м работал в администрации Ленинского района Минска начальником управления экономики.

Затем снова вернулся к руководству предприятиями: был директором научно-производственного республиканского унитарного предприятия «КБТЭМ-ИТЦ», ОАО «Оптоэлектронные системы» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод». В 2022-м возглавил белорусский Минпром.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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