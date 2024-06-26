Минобороны сообщило об уничтожении на Украине трех РСЗО HIMARS
За прошедшие сутки в зоне спецоперации были уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS американского производства, а также транспортно-заряжающая машина, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, российские военные из подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.
Кроме того, за сутки ПВО сбило 76 украинских беспилотников.
Накануне ведомство сообщило об уничтожении двух складов военно-технического имущества ВСУ, а также радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024