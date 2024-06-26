Минобороны сообщило об уничтожении на Украине трех РСЗО HIMARS

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За прошедшие сутки в зоне спецоперации были уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS американского производства, а также транспортно-заряжающая машина, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские военные из подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, за сутки ПВО сбило 76 украинских беспилотников.

Накануне ведомство сообщило об уничтожении двух складов военно-технического имущества ВСУ, а также радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.