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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении на Украине трех РСЗО HIMARS

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

За прошедшие сутки в зоне спецоперации были уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS американского производства, а также транспортно-заряжающая машина, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские военные из подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.

Кроме того, за сутки ПВО сбило 76 украинских беспилотников.

Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с имуществом ВСУ
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне ведомство сообщило об уничтожении двух складов военно-технического имущества ВСУ, а также радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине РСЗО HIMARS
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