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Политика ,  
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Politico узнала, что Филиппины разрешат Японии развертывание войск

Филиппины стали первой страной в Азии, с которой Япония заключила оборонный пакт. Оба государства являются американскими «основными союзниками вне НАТО»
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Филиппины предоставят Силам самообороны Японии возможность проводить развертывание войск в рамках проведения совместных учений, в том числе и с применением боевой стрельбы, пишет Politico. 8 июля Токио и Манила заключили оборонный пакт, который предполагает такое условие.

Его подписали министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. По словам официальных лиц Филиппин и Японии, на которые ссылается Politico, соглашение вступит в силу после ратификации законодательными органами этих стран.

Филиппины стали первой азиатской страной, с которой Токио заключил оборонный пакт. Япония подписала аналогичные соглашения с Австралией в 2022 году и с Великобританией в прошлом году. Страна также с 1987 года имеет статус «основного союзника [США] вне НАТО».

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При японском премьер-министре Фумио Кисиде японское правительство предприняло шаги по укреплению своей безопасности и огневой мощи. Politico пишет, что это происходит на фоне угроз со стороны Северной Кореи и «растущей напористости» Китая. Япония удвоила расходы на оборону в течение пятилетнего периода до 2027 года, стремясь укрепить свою военную мощь и вывести страну на третье место в мире по военным расходам после США и Китая.

Действия Кисиды согласуются с усилиями президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего по созданию оборонных альянсов, которые направлены на укрепление ограниченных возможностей филиппинских вооруженных сил по защите территориальных интересов Манилы в Южно-Китайском море, отмечает издание. В этом регионе проходит ключевой торговый маршрут.

США также укрепляют военные связи в Индо-Тихоокеанском регионе. В апреле лидеры трех стран провели переговоры в Белом доме, на которых президент США Джо Байден подтвердил «незыблемую» приверженность Вашингтона защите Токио и Манилы. Филиппины являются американским «основным союзником вне НАТО» с 2003 года.

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Фото:Николай Михальченко / ТАСС

У Японии есть давний территориальный спор с Китаем из-за островов в Восточно-Китайском море — необитаемого архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), им де-факто владеет Токио. Между тем корабли береговой охраны и Военно-морского флота Китая и Филиппин с прошлого года были вовлечены в серию напряженных столкновений в Южно-Китайском море, пишет Politico. Так, 6 июня представитель филиппинской береговой охраны сообщил, что корабль береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин.

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Теги
Георгий Смирнов
Филиппины США Япония Китай
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