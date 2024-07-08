Прилет премьера Индии Моди в Россию. Видео

Премьер Индии Нарендра Моди совершает свой первый после переизбрания заграничный визит. Для него он выбрал Россию. Перед вылетом он опубликовал заявление на сайте, где указал, что «с нетерпением» ждет «возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества [со своим] другом президентом Владимиром Путиным». Во время визита, который продлится 8–9 июля, Моди собирается обсудить «различные региональные и глобальные вопросы».