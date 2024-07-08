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Политика ,  
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Прилет премьера Индии Моди в Россию. Видео

Кадры прилета премьера Индии Нарендры Моди

Премьер Индии Нарендра Моди совершает свой первый после переизбрания заграничный визит. Для него он выбрал Россию. Перед вылетом он опубликовал заявление на сайте, где указал, что «с нетерпением» ждет «возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества [со своим] другом президентом Владимиром Путиным». Во время визита, который продлится 8–9 июля, Моди собирается обсудить «различные региональные и глобальные вопросы».

Моди перед вылетом в Москву назвал Путина своим другом
Политика
Нарендра Моди

Теги
Нарендра Моди Индия Россия Владимир Путин визит
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