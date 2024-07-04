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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киева заявили о работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве прозвучали взрывы, пишет «Суспiльне». ТСН сообщает, что, предварительно, это сработали системы противовоздушной обороны.

В украинской столице до этого объявили воздушную тревогу.

Глава киевской городской военной администрация Сергей Попко в телеграм-канале заявил, что ПВО работают «на подступах к Киеву», и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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