Власти Киева заявили о работе ПВО

В Киеве прозвучали взрывы, пишет «Суспiльне». ТСН сообщает, что, предварительно, это сработали системы противовоздушной обороны.

В украинской столице до этого объявили воздушную тревогу.

Глава киевской городской военной администрация Сергей Попко в телеграм-канале заявил, что ПВО работают «на подступах к Киеву», и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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