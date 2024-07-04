Власти Киева заявили о работе ПВО
В Киеве прозвучали взрывы, пишет «Суспiльне». ТСН сообщает, что, предварительно, это сработали системы противовоздушной обороны.
В украинской столице до этого объявили воздушную тревогу.
Глава киевской городской военной администрация Сергей Попко в телеграм-канале заявил, что ПВО работают «на подступах к Киеву», и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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