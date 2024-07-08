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Военная операция на Украине ,  
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Умеров назвал число обученных Великобританией бойцов ВСУ

Умеров: Великобритания обучила 40 тыс. военнослужащих ВСУ
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Военная операция на Украине
Свыше 40 тыс. военнослужащих ВСУ завершили обучение по британской программе Interflex, заявил Умеров. Миссия стартовала в июле 2022 года, изначально планировали тренировать до 10 тыс. солдат каждые четыре месяца
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Свыше 40 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили обучение в рамках возглавляемой Великобританией миссии Interflex, заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров в ходе пресс-конференции с британским коллегой Джоном Хили в Одессе.

«В рамках программы Interflex было подготовлено более 40 тыс. украинских военнослужащих», — сказал он (цитата по ТАСС).

Программа Interflex стартовала в июле 2022 года. В рамках нее украинских военнослужащих обучают законам вооруженного конфликта и обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя, полевым навыкам, а также тактике патрулирования по стандартам британской армии. Срок одного курса составляет 35 дней. В миссии в том числе участвуют инструкторы из Дании, Швеции, Канады, Австралии, Норвегии, Румынии, Новой Зеландии, Литвы, Финляндии, Нидерландов и Эстонии. Изначально планировалось тренировать до 10 тыс. солдат ВСУ каждые четыре месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля сообщил о визите в Одессу Хили, а также глав Минобороны и МИД Нидерландов Каспара Велдкампа и Рубена Брекельманса. Последние провели встречу со своими украинскими коллегами и главой государства.

Хили пообещал продолжение поддержки Киева новым британским правительством, которое сформировали по итогам прошедших 4 июля парламентских выборов. «Мы будем наращивать помощь Украине, будем ускорять поставки оборудования, которое мы уже пообещали. И я могу пообещать дальнейшие поставки, которые дойдут до Украины», — сказал министр обороны Великобритании.

Великобритания пообещала поставить Украине 90 ракет Brimstone
Политика
Фото:Matthias Balk / dpa / Global Look Press
Накануне британское правительство обнародовало новый пакет военной помощи Киеву, который включает 90 противотанковых ракет Brimstone, 250 тыс. боеприпасов 50-го калибра, 50 небольших военных катеров, 40 машин для разминирования, 10 артиллерийских орудий AS-90 и 61 бульдозер.

Россия осуждает поставки оружия и военной техники Украине. В Кремле заявляли, что это не способствует урегулированию конфликта, затягивает его сроки и не изменит исход.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Великобритания Рустем Умеров Минобороны Украины Минобороны Великобритании
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