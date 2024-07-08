Столтенберг описал роль Китая в конфликте России и Украины

В контексте конфликта на Украине стала ясна «тесная связь» России, Китая, КНДР и Ирана, заявил генсек НАТО. По его словам, все эти страны хотят поражения Запада в украинском противостоянии

Йенс Столтенберг (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Поддержка Китая представляет собой важный фактор проведения Россией военной операции на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBS.

«Конфликт на Украине показывает, насколько тесно связаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай является главным катализатором российской агрессии против Украины. Председатель Си [Цзиньпин] и президент [Владимир] Путин, все они хотят, чтобы НАТО, Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине», — сказал он.

По мнению Столтенберга, успех России на Украине «придаст смелости» Си в Азии. США для решения проблем с Китаем нужен Североатлантический альянс, поскольку, хотя Соединенные Штаты сами по себе сильны и составляют 25% мирового ВВП, вместе с союзниками по блоку это уже 50% «мировой экономической и военной мощи», пояснил он.

В коммюнике саммита НАТО планируется раскритиковать Китай за поддержку России в ее действиях на Украине, ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов альянса. Саммит пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Издание отмечало, что блок в первый раз выразил обеспокоенность из-за растущей роли Китая в конце 2019 года, а в 2022-м КНР была впервые упомянута в стратегической концепции НАТО в связи с тем, что ее амбиции и политика «бросают вызов» ценностям, интересам и безопасности членов блока. Среди опасных действий были названы наращивание Пеком военной мощи, использование экономического принуждения, стратегическое партнерство с Москвой. Последний вопрос стал еще более проблемным после начала конфликта России и Украины.

Столтенберг говорил, что республика хочет сохранить хорошие отношения с Западом, в особенности с Европой, несмотря на дружбу с Москвой. «Пекин не может иметь и того, и другого», — сказал он.

В МИД Китая считают, что альянс «придерживается менталитета холодной войны и создает блоковую конфронтацию, которая является реальной угрозой миру и стабильности в регионе и во всем мире». В Пекине отметили, что стараются способствовать диалогу между Москвой и Киевом, а НАТО следует подумать «о своей роли в украинском кризисе и перестать перекладывать вину на Китай».