В Белоруссии сообщили о перекрытии Литвой движения на приграничном КПП «Мядининкай»

Литва перекрыла движение на КПП «Мядининкай» на границе с Белоруссией

Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Литовская сторона в одностороннем порядке перекрыла движение на автодорожном пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией, говорится в сообщении белорусского пограничного комитета.

«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Мядининкай» (напротив пункта пропуска Каменный Лог). Подчеркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта», — сказано в заявлении.

Белорусские власти возложили ответственность «за обострение обстановки» на границе и образование очередей на литовскую сторону и призвали водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

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