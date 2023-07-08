Литва перекрыла движение на КПП «Мядининкай» на границе с Белоруссией
Литовская сторона в одностороннем порядке перекрыла движение на автодорожном пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией, говорится в сообщении белорусского пограничного комитета.
«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Мядининкай» (напротив пункта пропуска Каменный Лог). Подчеркиваем, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск лиц и транспорта», — сказано в заявлении.
Белорусские власти возложили ответственность «за обострение обстановки» на границе и образование очередей на литовскую сторону и призвали водителей выбирать альтернативные маршруты движения.
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