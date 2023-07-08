В Шебекино приостановили возвращение жителей после обстрела «Градами»

Возвращение жителей в Шебекино и его восстановление приостановлено после ночного обстрела, сообщил Гладков. Добровольная эвакуация из города была объявлена в начале июня на фоне участившихся обстрелов и действий диверсантов

Шебекино (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

После ночного обстрела украинскими «Градами» возвращение жителей и восстановительные работы в Шебекино приостановлены на несколько дней, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — написал он.

Об обстрелах «Градами» со стороны Украины глава региона сообщал ранее этой ночью. По его словам, один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также загорелись овощная база и один автомобиль.

Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. С начала июня ситуация в регионе обострилась — Гладков сообщал как об участившихся обстрелах, так и проникновении диверсантов на территорию Шебекинского округа. В регионе была объявлена добровольная эвакуация, а в приграничье разместили дополнительные подразделения.

3 июля губернатор проверил ход восстановительных работ в городе. Тогда он сообщил, что полностью были восстановлены 72 дома, в том числе три многоквартирных. Результат работы принимают сами жильцы. При этом не все дома подлежат восстановлению, говорил Гладков, например один уже полностью снесли, на его месте построят новый. Спустя сутки он объявил, что жителям региона начнут предлагать возвращаться в неповрежденные обстрелами дома.