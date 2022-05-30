В Харьковской области сократили комендантский час

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В Харьковской области с 30 мая сократился комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00, ранее он начинался в 21:00, сообщается на сайте Харьковской областной военной администрации.

«Соответствующее распоряжение подписал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов», — говорится в сообщении.

Во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целями он называл «денацификацию и демилитаризацию» страны, а также защиту жителей Донбасса от геноцида. На Украине после этого ввели военное положение, некоторые регионы установили комендантский час. Киев разорвал дипотношения с Москвой.

По состоянию на 30 мая российские войска, а также силы ДНР и ЛНР контролируют Херсонскую область, большую часть Луганской, Донецкой и Запорожской областей, а также ряд городов в Харьковской области Украины, включая Изюм и Балаклею. Харьков контролируется украинскими военными.

Еще в апреле глава временной гражданской администрации «освобожденных территорий Харьковской области» Виталий Ганчев говорил, что после стабилизации ситуации в регионе может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем области.