Путин заявил, что не видит ничего плохого в социалистической идее

По словам президента России, в социалистической идее нет ничего плохого — вопрос в наполнении, особенно в экономической области. Путин отметил, что некоторые страны успешно сочетают социалистические идеи с рыночной экономикой

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

В социалистической идее нет ничего плохого, но вопрос в ее наполнении, особенно в сфере экономики, отметил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

«В некоторых странах наполнение есть, и оно связано и переплетается с рыночными формами регулирования и так далее. Достаточно эффективно работает. Надо смотреть», — отметил он.

Так Путин ответил на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который отметил, что сегодня капитализм, который «порождает нацизм и бандеровщину» «зашел в тупик и бесится», а «победить его» может социализм. Зюганов выразил надежду, что Путин поставит социалистические задачи.

Президент также указал, что вопросы о роли государства в экономике следует решать, опираясь на интересы людей и страны.

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