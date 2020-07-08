Матвиенко упрекнула Мантурова в недостаточной самокритичности

Денис Мантуров (Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости)

Минпромторгу следует более критично относиться к своей деятельности. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании сенаторов в присутствии главы министерства Дениса Мантурова, выступившего с докладом о состоянии промышленности.

Сенатор Владимир Кравченко во время «правительственного часа» сообщил, что в отличии от сельского хозяйства в направлении Минпромторга нет прорывных показателей в экспорте. «Количество уникальных видов товарной продукции в России за четыре года выросло всего на 192. Для сравнения: Казахстан показал за аналогичный период рост 572 вида, Азербайджан — 492 вида», — сказал Кравченко, попросив Мантурова прокомментировать ситуацию.

Министр ответил, что не видит «смысла оправдываться». Он указал на свою презентацию и заметил, что «здесь цифры говорят совершенно о другом».

«У Совета Федерации нет никакой цели кого-то обидеть или что-то… Но все-таки не достает самокритичности, Денис Валентинович», — сказала Матвиенко.

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