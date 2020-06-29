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Мантуров допустил спад промышленности на 8,6% по итогам года

По базовому прогнозу Минэкономразвития падение в промышленности составит 5,2%, Минпромторг согласен с этой позицией, но допускает снижение на 8,6%. В майском прогнозе показатель составлял 5,4%, в июне власти пересмотрели параметры
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По итогам 2020 года объем промышленного производства в России в целом может снизиться на 8,6%. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью «Ведомостям».

Правительство пока не утвердило прогноз социально-экономического развития России с учетом пандемического кризиса, однако 21 мая Минэкономразвития представило базовый прогноз, согласно которому по итогам этого года промышленное производство сократится на 5,4%. При этом тогда ожидалось, что уже в 2021-м и в 2022 году отрасль выйдет на темпы прироста в 3,3%. В июне, как стало известно РБК, ведомство пересмотрело некоторые параметры прогноза.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Как сообщил «Ведомостям» Мантуров, теперь, согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, промышленное производство в 2020 году сократится примерно на 5,2%, а в обрабатывающей промышленности оно снизится на 2,8%.

«Мы совпадаем с позицией Минэкономразвития. Однако снижение промышленного производства по итогам года может оказаться и сильнее — на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах», — сказал Мантуров.

Министр заметил, что сценарий, по которому будут действовать власти, зависит от общеэкономической ситуации и от того, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом и связанными с ним ограничениями. По словам Мантурова, большое значение будет иметь потребительский спрос. Восстановление промышленности до уровня 2019 года, заметил министр, власти ожидают в 2021 году.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Денис Мантуров, Минпромторг, промышленность
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