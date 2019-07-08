Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Правительство поручило Минтрансу и МЭР консультировать инициатора проекта по привлечению инвесторов, а также вместе с Минфином и Минстроем оказывать поддержку проекту первой частной магистрали, которая соединит Европу и Китай

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания у премьера от 24 июня, подлинность которого газете подтвердил пресс-секретарь Медведева.

По информации издания, глава кабмина поручил чиновникам Минтранса и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта — «Русскую холдинговую компанию» — в вопросах привлечения инвесторов, в частности из Китая. Также он поручил министрам транспорта, строительства, финансов и экономразвития всячески оказывать всю необходимую поддержку проекту.

Строительство частной дороги оценивается почти в 600 млрд руб. без учета НДС, согласно планам, она должна быть построена без вливания средств из бюджета. Однако, как рассказали «Ведомостям» два источника, частные строители выдвинули условие, что государство должно обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 млрд руб. в год. Такие средства им будут нужны, чтобы защитить себя от ситуаций, на которые не смогут повлиять инвесторы, например, на случай возникновения политических рисков, таких как закрытие государственных границ. Коммерческие риски госгарантия покрывать не будет.

Бенефициар Русской холдинговой компании Александр Рязанов рассказал изданию, что подобных политических гарантий российские власти никогда не выдавали, однако, по его словам, правительство внимательно рассматривает аргументы разработчиков проекта автомагистрали. Весной кабмин обсуждал и финансовые госгарантии суммой в 200 млрд руб., отмечают источники, однако Рязанов уверяет, что сейчас об этом уже нет речи, поскольку проект хороший, а к финансированию может подключиться УК «Лидер», которая активно инвестирует в инфраструктуру. Тем не менее сам «Лидер» говорил инициаторам проекта, что госгарантия все же желательна в этом случае, добавил собеседник «Ведомостей», близкий к компании.