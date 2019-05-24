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Проект первой частной дороги из России в Китай подешевел на 120 млрд руб.
Экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов с партнерами готов сократить расходы на строительство автомагистрали «Меридиан» в Китай на 20% до 472 млрд руб. Благодаря Казахстану его протяженность можно снизить на 400 км
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как сократить затраты

Инвесторы проекта частной частной автомагистрали «Меридиан», которая должна соединить Европу с Казахстаном и Китаем, нашли способ сократить ее стоимость на 122 млрд руб. до 472 млрд руб., изменив маршрут. Об этом РБК рассказал инициатор проекта, бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов.

Проект «Меридиан», включенный в комплексный план развития магистральной инфраструктуры на 6,35 трлн руб. в конце 2018 года с условием, что он не потребует бюджетных средств, предусматривает строительство по европейским стандартам четырехполосной скоростной дороги от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном в Оренбургской области. Проезд по дороге будет платным.

По словам Рязанова, изначально этот проект предусматривал реализацию трех основных участков дороги. «Первый это 430 км от границы с Казахстаном в Оренбургской области в пункте Сагарчин до Самарской области. Второй этап проходит по Самарской, Саратовской, Тамбовской областях до дороги М4 Москва-Дон, продолжительность участка примерно 1100 км. Третий этап — это участок от трассы М4 до границы с Белоруссией», — пояснил он. Общая протяженность магистрали планировалась в 1982 км, а стоимость — 594 млрд руб.

«Логично проект строить сразу целиком, тогда эффект от реализации проекта больше. Но с учетом финансирования мы разбили его на три составляющие», — добавил Рязанов. Инициаторы проекта рассматривают возможность отказаться от строительства первого участка дороги (потребовал бы 122 млрд руб.), за счет этого сократится не только маршрут трассы, но и затраты на его реализацию, а также время строительства.

Сейчас основным переходом на границе с Казахстаном для грузового транспорта считается пункт Сагарчин в Оренбургской области, но через пограничный пункт Маштаково, расположенный на границе Самарской и Саратовской областей, уже проходит сопоставимый поток машин, пояснил Рязанов. Организация проезда через Маштаково «позволяет не строить первые 430 км и сразу приступить к строительству второго этапа от Самарской области до трассы М4 и дальше до Белоруссии, поэтому сейчас разумнее было бы начать строительство со второго этапа», — признал он.

РБК направил запрос в Комитеты транспорта и автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстан.

Варианты финансирования

Инициаторы «Меридиана» (Рязанов планирует его построить вместе со своим партнером Романом Нестеренко) уже потратили на его реализацию 2,5 млрд руб. «В основном это выкуп земли, геологические исследования, согласование и получение технических условий от собственников коммуникаций, проектирование и так далее», — говорит бывший зампред «Газпрома». На строительство уйдет четыре-пять лет, срок окупаемости — 10 лет после ввода в эксплуатацию.

Такие сроки окупаемости потребуют кредитных средств по ставке инфляцию плюс 3%, то есть примерно 7,5-7,6%. «Для нас важный вопрос сейчас: где найти такие относительно дешевые деньги», — подчеркивает Рязанов.

По его словам, варианты финансирование «Меридиана» обсуждались на совещании у первого вице-премьер, министра финансов Антона Силуанова с участием вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт), представителей Минтранса и потенциальных инвесторов проекта — госкорпорации ВЭБ.РФ и УК «Лидер». «Лидер» среди условий вхождения в проект называет госгарантию сохранения трафика автомобилей на новой трассе, несмотря на политическую обстановку, и отсутствие других альтернативных магистралей, которые могли бы перехватить поток на срок окупаемости проекта, утверждает Рязанов. РБК направил запрос в пресс-службу УК «Лидер». «Мы совместно с инициатором [проекта «Меридиан»] анализируем возможности по его структурированию и привлечению финансирования, также общаемся с внешними экспертами и коммерческими банками», — сказал РБК представитель ВЭБ.РФ.

По итогам совещания у Силуанова всем участникам была дана совместная рекомендация проработать варианты финансирования проекта, в том числе в консорциуме с разными инвесторами, сказал Рязанов. Еще одно совещание по проекту в Минфине запланировано на конец мая. Представители Минфина, Минтранса пока не ответили на запросы РБК. Представитель Акимова отказался от комментариев.

Решение по строительству «Меридиана» должно быть принято до конца 2019 года, предупреждает Рязанов: «Иначе мы просто не успеем построить дорогу к 2024 году», — говорит Рязанов. Срок исполнения майских указов президента Владимира Путина истекает в 2024 году.

Конкурирующий проект

У «Меридиана» есть конкурент — транспортный коридор Европа — Западный Китай (ЕЗК), основной маршрут которого через Казань разрабатывает «Автодор». Он также внесен в план магистральной инфраструктуры. Владимир Путин в майском указе поручил построить его российскую часть. В отличие от «Меридиана» проект «Автодора» стоимостью 540 млрд руб. планируется в том числе на бюджетные средства (60% стоимости проекта). Именно поэтому в Минфине поддержали «Меридиан», предложив отказаться от проекта «Автодора», писали «Ведомости».

В отличии от трассы «Меридиан», которая идет в обход крупных агломераций, ЕЗК «Автодора» должен объединить крупные городские агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. Совокупная протяженность этого маршрута из Европы в Китая составляет 2309 км. Маршрут интегрирован в существующую дорожную сеть и призван повысить мобильность населения. Окончательного решения о реализации проекта пока не принято.

Автор: Галина Казакулова
Теги: «Меридиан»
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