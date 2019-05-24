Проект первой частной дороги из России в Китай подешевел на 120 млрд руб.

Сейчас основным переходом на границе с Казахстаном для грузового транспорта считается пункт Сагарчин в Оренбургской области, но через пограничный пункт Маштаково, расположенный на границе Самарской и Саратовской областей, уже проходит сопоставимый поток машин, пояснил Рязанов. Организация проезда через Маштаково «позволяет не строить первые 430 км и сразу приступить к строительству второго этапа от Самарской области до трассы М4 и дальше до Белоруссии, поэтому сейчас разумнее было бы начать строительство со второго этапа», — признал он.
РБК направил запрос в Комитеты транспорта и автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстан.
Инициаторы «Меридиана» (Рязанов планирует его построить вместе со своим партнером Романом Нестеренко) уже потратили на его реализацию 2,5 млрд руб. «В основном это выкуп земли, геологические исследования, согласование и получение технических условий от собственников коммуникаций, проектирование и так далее», — говорит бывший зампред «Газпрома». На строительство уйдет четыре-пять лет, срок окупаемости — 10 лет после ввода в эксплуатацию.
Такие сроки окупаемости потребуют кредитных средств по ставке инфляцию плюс 3%, то есть примерно 7,5-7,6%. «Для нас важный вопрос сейчас: где найти такие относительно дешевые деньги», — подчеркивает Рязанов.
По его словам, варианты финансирование «Меридиана» обсуждались на совещании у первого вице-премьер, министра финансов Антона Силуанова с участием вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт), представителей Минтранса и потенциальных инвесторов проекта — госкорпорации ВЭБ.РФ и УК «Лидер». «Лидер» среди условий вхождения в проект называет госгарантию сохранения трафика автомобилей на новой трассе, несмотря на политическую обстановку, и отсутствие других альтернативных магистралей, которые могли бы перехватить поток на срок окупаемости проекта, утверждает Рязанов. РБК направил запрос в пресс-службу УК «Лидер». «Мы совместно с инициатором [проекта «Меридиан»] анализируем возможности по его структурированию и привлечению финансирования, также общаемся с внешними экспертами и коммерческими банками», — сказал РБК представитель ВЭБ.РФ.
По итогам совещания у Силуанова всем участникам была дана совместная рекомендация проработать варианты финансирования проекта, в том числе в консорциуме с разными инвесторами, сказал Рязанов. Еще одно совещание по проекту в Минфине запланировано на конец мая. Представители Минфина, Минтранса пока не ответили на запросы РБК. Представитель Акимова отказался от комментариев.
Решение по строительству «Меридиана» должно быть принято до конца 2019 года, предупреждает Рязанов: «Иначе мы просто не успеем построить дорогу к 2024 году», — говорит Рязанов. Срок исполнения майских указов президента Владимира Путина истекает в 2024 году.
Конкурирующий проект
У «Меридиана» есть конкурент — транспортный коридор Европа — Западный Китай (ЕЗК), основной маршрут которого через Казань разрабатывает «Автодор». Он также внесен в план магистральной инфраструктуры. Владимир Путин в майском указе поручил построить его российскую часть. В отличие от «Меридиана» проект «Автодора» стоимостью 540 млрд руб. планируется в том числе на бюджетные средства (60% стоимости проекта). Именно поэтому в Минфине поддержали «Меридиан», предложив отказаться от проекта «Автодора», писали «Ведомости».
В отличии от трассы «Меридиан», которая идет в обход крупных агломераций, ЕЗК «Автодора» должен объединить крупные городские агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. Совокупная протяженность этого маршрута из Европы в Китая составляет 2309 км. Маршрут интегрирован в существующую дорожную сеть и призван повысить мобильность населения. Окончательного решения о реализации проекта пока не принято.