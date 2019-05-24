Проект первой частной дороги из России в Китай подешевел на 120 млрд руб.

Экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов с партнерами готов сократить расходы на строительство автомагистрали «Меридиан» в Китай на 20% до 472 млрд руб. Благодаря Казахстану его протяженность можно снизить на 400 км

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как сократить затраты

Инвесторы проекта частной частной автомагистрали «Меридиан», которая должна соединить Европу с Казахстаном и Китаем, нашли способ сократить ее стоимость на 122 млрд руб. до 472 млрд руб., изменив маршрут. Об этом РБК рассказал инициатор проекта, бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов.

Проект «Меридиан», включенный в комплексный план развития магистральной инфраструктуры на 6,35 трлн руб. в конце 2018 года с условием, что он не потребует бюджетных средств, предусматривает строительство по европейским стандартам четырехполосной скоростной дороги от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном в Оренбургской области. Проезд по дороге будет платным.

По словам Рязанова, изначально этот проект предусматривал реализацию трех основных участков дороги. «Первый это 430 км от границы с Казахстаном в Оренбургской области в пункте Сагарчин до Самарской области. Второй этап проходит по Самарской, Саратовской, Тамбовской областях до дороги М4 Москва-Дон, продолжительность участка примерно 1100 км. Третий этап — это участок от трассы М4 до границы с Белоруссией», — пояснил он. Общая протяженность магистрали планировалась в 1982 км, а стоимость — 594 млрд руб.

«Логично проект строить сразу целиком, тогда эффект от реализации проекта больше. Но с учетом финансирования мы разбили его на три составляющие», — добавил Рязанов. Инициаторы проекта рассматривают возможность отказаться от строительства первого участка дороги (потребовал бы 122 млрд руб.), за счет этого сократится не только маршрут трассы, но и затраты на его реализацию, а также время строительства.