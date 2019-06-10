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Экс-зампред «Газпрома» предложил «Автодору» долю в проекте на ₽600 млрд
Инициатор первой платной дороги в Китай Александр Рязанов предложил госкомпании «Автодор» долю в своем проекте стоимостью 600 млрд руб. Разработавший конкурирующую трассу «Автодор» утверждает, что не знаком с деталями проекта
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компромисс для конкурентов

Бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов обсуждает с госкомпанией «Автодор» возможность ее вхождения в проект «Меридиан», предполагающий строительство первой частной автомобильной дороги из России в Китай, рассказал РБК федеральный чиновник, знакомый с межведомственными консультациями по вопросам реализации проекта. Рязанов — один из инициаторов «Меридиана», который оценивается почти в 600 млрд руб. Сейчас профильные ведомства обсуждают финансирование платной дороги из Европы в Казахстан и Китай.

«Меридиан» проводит «консультации по поводу их [«Автодора»] участия в проекте», — подтвердил РБК Рязанов. Но он не стал комментировать, какая доля обсуждается. «Для нас главное — чтобы мы оставались в управлении проекта и его завершили», — отметил бизнесмен. «Мы ничего пока не продаем, но мы понимаем, что приходящие к нам инвесторы должны будут вложить в капитал компании достаточно большие деньги, наверное, гораздо большие, чем мы потратили», — добавил он.

Источник РБК говорит, что «Автодор» может претендовать на долю от 50% в проекте.

Ранее Рязанов говорил РБК, что инициаторы проекта потратили на его реализацию 2,5 млрд руб.: «В основном это выкуп земли, геологические исследования, согласование и получение технических условий от собственников коммуникаций, проектирование и т.д.». При этом общая стоимость всего «Меридиана» протяженностью почти 2 тыс. км составляет 594 млрд руб., а в случае сокращения его маршрута на 400 км расходы составят 472 млрд руб. Планируется, что проект по дороге будет платным.

«Автодор» разрабатывает конкурирующий проект — транспортный коридор Европа — Западный Китай (ЕЗК) через Казань стоимостью около 1 трлн руб., который планируется реализовывать в том числе на бюджетные средства. В пользу реализации «Меридиана», а не ЕЗК, говорит высокая степень проработанности проекта, утверждает бывший зампред «Газпрома». «На наш взгляд, чтобы выполнить указ президента, когда к 2024 году должна быть построена российская часть маршрута ЕЗК, то мы [«Меридиан»] к этому более готовы, чем госкомпания «Автодор», перед которой стоит такая задача. Поэтому говорю — давайте сперва сделаем нашу дорогу», — сказал он.

«Детальных данных по проекту («Меридиан») нам не предоставлялось, однако исходя из тех, которые у нас есть, сделать выводы о проработанности проекта не представляется возможным. В случае поступления материалов госкомпания «Автодор» будет готова провести анализ», — сообщил РБК представитель «Автодора».

«Официального предложения по участию «Автодора» в проекте «Меридиан» не было: это всего лишь «рабочее предложение в череде других», — сказал РБК источник в правительстве. Но вряд ли такое предложение будет воспринято серьезно, предполагает он. «Трасса изначально была заявлена как частный проект с привлечением частных инвестиций. По всей видимости, привлечение частного капитала — трудоемкий процесс, поэтому используются любые возможности, чтобы задействовать государственные средства для этого проекта, хотя уже есть аналогичный проект ЕЗК», — добавляет он.

Условие инвесторов

В качестве инвесторов «Меридиана» рассматриваются также ВЭБ.РФ и УК «Лидер». УК «Лидер» ранее называла условия, при которых компания готова участвовать в проекте: это гарантии наличия трафика и отсутствие новых альтернативных магистралей, которые могли бы перехватить часть трафика на срок окупаемости проекта, в том числе как раз ЕЗК «Автодора».

«Лидер» гарантий просит, и правильные гарантии на случай отсутствия трафика, они же управляют пенсионными деньгами, деньги граждан. Если вдруг по какой-то причине — например, по политической — закроется трафик через Казахстан, очень разумно, чтобы государство взяло бы на себя эту гарантию. Не будет международного трафика, не будет трафика три-четыре года — не будет денег. Правительство с этим соглашается», — сказал РБК Рязанов. РБК направил запрос в пресс-службу УК «Лидер».

«ВЭБ принимает участие в обсуждении проекта [«Меридиан»]. Для проектов такого масштаба важна как господдержка, так и внебюджетные источники инвестиций. По итогам обсуждения с банками и независимыми экспертами есть понимание условий, при которых привлечение внебюджетных средств в проект возможно», — сообщил РБК представитель банка.

«Мы продолжаем активную проработку всех деталей, взаимодействие с Минтрансом и всеми участниками данного проекта в целях выработки консолидированной позиции», — сообщил РБК представитель Минфина.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса и представителю вице-премьера Максима Акимова.

Авторы: Галина Казакулова, Мария Кокорева
Теги: «Меридиан», «Автодор»
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